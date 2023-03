Spider-Man: Across the Spider-Verse, la nuova immagine dal film mostra un'intensa battaglia con l'Avvoltoio

Godetevi questo assaggio di Spider-Man: Across the Spider-Verse grazie a una nuova immagine dal film condivisa in esclusiva da Empire.

Spider-Man: Across the Spider-Verse difficilmente si farà mancare qualcosa, e di certo non mancherà uno scontro tra l'Avvoltoio e una delle versioni dell'Uomo Ragno, come viene anticipato da una nuova immagine del film condivisa in esclusiva da Empire Magazine.

Sappiamo già che Spider-Man: Across the Spider-Verse sarà un'esperienza visiva unica e indimenticabile, proprio come lo è stato il primo film, e dai dettagli del nuovo film che abbiamo carpito e sono stati diffusi finora, non poteva che generare una quantità assurda di hype.

Spider-Man: Across The Spider-Verse sarà un trionfo d'animazione con 6 stili diversi: la nuova foto dal film

Ma, adesso, un'immagine inedita dal film, cortesia di Empire Magazine, mostra in azione lo Spider-Man 2099 a.k.a. Miguel O'Hara doppiato da Oscar Isaac (Star Wars, Moon Knight), e nello specifico qui sembrerebbe contrarsi con l'Avvoltoio Adrian Toomes, interpretato da Jorma Toccone (Parks and Recreations, The Lonely Island).

"Chi ha già visto Across the Spider-Verse ci ha detto che sembra un po' L'Impero Colpisce Ancora del franchise di Spider-Man" ha anticipato lo sceneggiatore e produttore del film Chris Miller, come riporta CBM "Ti mostra mondi che non hai mai visto, ed è una storia carica d'emozioni che si conclude in un punto in cui dovrai necessariamente vedere il terzo capitolo. Quindi sì, è il nostro L'Impero Colpisce Ancora".

Spider-Man: Across the Spider-Verse arriverà a giugno 2023 al cinema.