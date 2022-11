Spider-Man: Across The Spider-Verse sarà un trionfo d'animazione con 6 stili diversi: la nuova foto dal film

Sembra proprio che lo sperimentalismo artistico del suo predecessore tornerà anche in Spider-Man: Across The Spider-Verse, osando ancora di più; e nel frattempo, diamo un'occhiata a una nuova immagine dal film.

Spider-Man: Across The Spider-Verse oserà ancora di più dal punto di vista artistico, mettendo in gioco sei stili differenti di animazione contemporaneamente. Intanto, una nuova immagine dal film ci arriva in esclusiva da Empire.

Uno sperimentalismo del genere riflette alla perfezione uno dei tratti distintivi del capitolo precedente, confermando le attuali aspettative dei fan, che adesso possono anche dare un'occhiata a un immagine dal film fresca di pubblicazione.

Era il 2018 quando Spider-Man: Un Nuovo Universo usciva al cinema, conquistando il cuore del grande pubblico, per poi ampliare la portata di questo amore approdando anche su Netflix. Una delle caratteristiche più affascinanti del film era il suo estremo dinamismo espressivo, fatto di scelte variegate che hanno saputo far leva sui fan di Spidey.

Adesso l'attenzione di tutti è puntata in direzione del seguito Spider-Man: Across the Spider-Verse, il quale promette di osare ancora di più dal punto di vista tecnico: "Il primo aveva uno stile di animazione che domina l'intero film. Questo ne ha sei", ha ribadito il produttore Phil Lord nel corso di una recente intervista con Empire, "Quindi stiamo prendendo quegli stessi strumenti, aggiungendo tutte le cose che abbiamo imparato con I Mitchell contro le Macchine, per poi svilupparle ulteriormente in modo da soddisfare l'ambizione di questa nuova pellicola. L'obiettivo è quello di stupirvi ogni volta che entrate in un ambiente nuovo, assicurandoci anche che lo stile del film rifletta la storia con le immagini siano guidate dai sentimenti".

Spider-Man: Across The Spider-Verse è atteso nei cinema a partire dal 2 giugno 2023.