Spider-Man: Across the Spider-Verse, ecco a voi la Spider-Playlist! Scopriamo tutte le canzoni del film

Se non ancora riuscite a togliervi Sunflower dalla testa, aspettate di sentire la colonna sonora di Spider-Man: Across the Spider-Verse! Scopriamola insieme.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è finalmente al cinema, e parte integrante della storia di Miles Morales è la musica. Scopriamo allora insieme tutte le canzoni che sentiamo nel sequel animato targato Marvel Sony.

Prodotta da Metro Boomin, come ricorda anche Comicbook, la soundtrack di Spider-Man: Across the Spider-Verse è piena di nomi noti, da Nas ad A$AP Rocky, da Lil Wayne a 2 Chainz, e come c'era da aspettarsi, si rivela un perfetto accompagnamento per l'ultima avventura di Miles nel Ragnoverso.

La musica di Spider-Man: Across the Spider-Verse

Disponibile già sulle piattaforme streaming, questa è la lista dei brani che trovate nel film, cortesia di Comicbook:

"Annihilate" - Metro Boomin & Swae Lee, Lil Wayne, Offset

"Am I Dreaming" - Metro Boomin & A$AP Rocky, Roisee

"All The Way Live" - Metro Boomin & Future, Lil Uzi Vert

"Danger (Spider)" - Offset & JID

"Hummingbird" - Metro Boomin & James Blake

"Calling" - Metro Boomin & Swae Lee, Nav, feat. A Boogie Wit Da Hoodie

"Silk & Cologne" (Spider-Verse Remix) - EI8HT & Offset

"Link Up" (Spider-Verse Remix) - Metro Boomin & Don Toliver, Wizkid feat. Beam & Toian

"Self Love" - Metro Boomin & Coi Leray

"Home" - Metro Boomin & Don Toliver, Lil Uzi Vert

"Nonviolent Communication" - Metro Boomin & James Blake, A$AP Rocky, 21 Savage

"Givin' Up (Not the One)" - Don Toliver & 21 Savage, 2 Chainz

"Nas Morales" - Metro Boomen & Nas

Spider-Man: Across the Spider-Verse, a quanto ammonta l'attuale punteggio del film su Rotten Tomatoes?

La trama di Spider-Man: Across the Spider-Verse

"Miles Morales torna nel nuovo capitolo della saga Spider-Verse, vincitrice di un premio Oscar, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l'amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di 'Spider-Eroi' incaricata di proteggerne l'esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri 'Ragni' e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più" recita la sinossi ufficiale della pellicola.

Per vedere con i vostri occhi quante versioni di Spider-Man ci sono nel film, però, e ascoltare con le vostre orecchie la bellissima colonna sonora, non vi resta che andare al cinema!