Spider-Man: Across the Spider-Verse, a quanto ammonta l'attuale punteggio del film su Rotten Tomatoes?

Scopriamo insieme quanto ha totalizzato per ora su Rotten Tomatoes Spider-Man: Across the Spider-Verse, la nuova avventura cinematografica animata di Miles Morales.

Spider-Man: Across the Spider-Verse arriva in queste ore al cinema, e i nostri sensi di ragno ci stanno dicendo che sarà davvero un gran film... Ok, è Rotten Tomatoes che ce lo dice, ora che è stato pubblicato il punteggio provvisorio della critica.

La nuova avventura animata nel Multiverso Marvel Sony con protagonista Miles Morales è finalmente approdata nelle sale, e con la sua uscita al cinema arrivano anche le prime recensioni complete (qui potete leggere anche la nostra recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse) e i primi punteggi o valutazioni, come il Tomatometer di Rotten Tomatoes.

Spider-Man: Across the Spider-Verse da oggi al cinema

Spider-Man: Across the Spider-Verse su Rotten Tomatoes

Con 106 recensioni all'attivo caricate sul sito aggregatore, Spider-Man: Across the Spider-Verse ha infatti totalizzato un punteggio del 95%, portandolo a solo il 2% di differenza con il suo predecessore (97%).

Questa valutazione più che positiva, che si va ad aggiungere ad altri pareri entusiastici sul film, è un segno che anche questo capitolo della saga Marvel Sony può puntare ai più alti riconoscimenti? Dopotutto, Spider-Man: Un Nuovo Universo ha vinto anche l'Oscar per il Miglior Film Animato... La storia si ripeterà?