Spider-Man: Across the Spider-Verse parte bene al box office, superato già un importante traguardo

Inizia molto bene il percorso di Spider-Man: Across the Spider-Verse al box office, e i primi incassi fanno già registrare un notevole traguardo per il film animato Marvel.

Ottimi risultati per Spider-Man: Across the Spider-Verse al box office in queste prime ore sul grande schermo, che hanno già fatto guadagnare al sequel animato targato Marvel Sony il secondo posto nella classifica delle migliori preview night di sempre per un film d'animazione.

Come riporta anche Deadline, infatti, il sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo ha totalizzato 16 milioni di dollari dalle anteprime domestiche (iniziate alle 3 del pomeriggio e tenutesi in 3,562 cinema), portandolo al secondo posto tra i film animati con i maggiori incassi durante la preview night di sempre (con il primo posto occupato da Gli Incredibili 2, che avevano incassato 18.5 milioni).

Non sarà forse un record assoluto per Spider-Man: Across the Spider-Verse, ma la seconda corsa al botteghino di Miles Morales è appena iniziata, e manca ancora parecchio da calcolare. In più, riporta sempre il sito, il sequel ha già accumulato più di 4 volte tanto quello incassato da Spider-Man: Un Nuovo Universo nel 2018, che era partito con 3.5 milioni di dollari il giovedì, poi arrivando a 12.6 il venerdì e a 35.5 includendo il terzo giorno.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, a quanto ammonta l'attuale punteggio del film su Rotten Tomatoes?

Ricordiamo che negli Stati Uniti la data d'uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse è il 2 giugno (per questo si parlava di anteprime), mentre qui in Italia il film è uscito ufficialmente il 1 giugno nelle sale.