Spider-Man: Across the Spider-Verse, il produttore sulle ambizioni del franchise: 'Non abbiamo limiti'

In occasione della premiere mondiale di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il produttore della pellicola Peter Ramsey è stato interrogato sulle ambizioni di questo affascinante franchise per la Sony.

Sebbene Ramsey sia stato attento a non spoilerare nulla, ha dichiarato che non c'è nulla che trattenga i registi del film dal raccontare la storia che vogliono. Nessun limite particolare è stato imposto agli autori.

"Se c'è una cosa che abbiamo imparato da questi film è che il cielo è davvero l'unico limite", ha detto Ramsey. "È l'immaginazione e ci sono centinaia di persone che portano la loro immaginazione e la mettono a disposizione e niente può fermarla".

Da oggi nelle sale italiane, su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Miles Morales (Shamiek Moore) si riunisce con i compagni Spider-Gwen (Hailee Steinfeld) e Peter B. Parker (Jake Johnson) per un'altra avventura nel multiverso, trovandosi in contrasto con la Spider-Society guidata da Spider-Man 2099 (Oscar Isaac). Altri nuovi eroi sono la Donna Ragno Jessica Drew (Issa Rae), Spider-Punk (Daniel Kaluuya) e Pavitr Prabhakar (Karan Soni), mentre il nuovo cattivo Macchia (Jason Schwartzman) entra nella mischia.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è film più atteso dell'estate 2023, batte The Flash e Mission Impossible 7

Sequel del film di successo del 2018 della Sony Pictures, Spider-Man: Un Nuovo Universo è diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson e scritto da Chris Miller, Phil Lord e Dave Callaham.