Spider-Man: Across the Spider-Verse da oggi al cinema

Finalmente l'attesa è finita, Spider-Man: Across the Spider-Verse vola nei cinema italiani a partire da oggi distribuito da Eagle Pictures: diamo il bentornato a Miles Morales e a tutte le altre incarnazioni dell'amichevole Spider-Man di quartiere

Cinque anni dopo il successo di Spider-Man: Un nuovo universo, successo coronato da un Oscar per il miglior film di animazione, Spider-Man: Across the Spider-Verse fa irruzione oggi 1 giugno nei cinema italiani. Il cinecomic animato distribuito da Eagle Pictures espanderà il Multiverso dei fumetti Marvel in direzioni imprevedibili. Non solo conosceremo più a fondo lo Spider-Verso, ma incontreremo centinaia di differenti Spider-Man.

Spider-man: Across The Spider-Verse - un'immagine romantica di Miles Morales e Gwen Stacy

Ma niente paura! Miles Morales, Gwen Stacy e Peter B. Parker rimangono i tre dei personaggi principali del franchise, tornando a indossare i panni di protagonisti di questa nuova incredibile avventura. Spider-Man: Across the Spider-Verse includerà anche personaggi del calibro di Spider-Man 2099, Spider-Woman e Spider-Punk.

Spider-Man: Across the Spider-Verse in anteprima, i registi: "Sarà qualcosa che non avete mai visto prima"

Cosa aspettarci da Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse, una scena

Le prime entusiastiche reazioni a Spider-Man: Across the Spider-Verse, diretto a sei mani da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson e firmato da Phil Lord, Christopher Miller e Dave Callaham, parlano addirittura di "vera opera d'arte".

Miles Morales (Shamiek Moore) torna sul grande schermo riunendosi con gli altri eroi Spider-Gwen (Hailee Steinfeld) e Peter B. Parker (Jake Johnson) per un'altra avventura nel web attraverso il Multiverso. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l'amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato attraverso il Multiverso, dove incontra una squadra di Spider-incarnazioni incaricata di proteggere la sua stessa esistenza. Ma quando gli eroi entrano in disaccordo su come gestire una nuova minaccia, Miles si ritrova a scontrarsi con gli altri Spider e deve ridefinire cosa significa essere un eroe in modo da poter salvare le persone che ama di più.

Spider-Man Across the Spider-Verse: Miles Morales va male in spagnolo nella nuova anteprima

La libertà dell'animazione

Spider-Man: Across the Spider-Verse, una foto del film d'animazione

Parlando delle libertà concesse dall'animazione rispetto al lavoro live action sul set la 26enne Hailee Steinfeld, che presta la voce a Gwen Stacy, ha dichiarato a Parade: "Ogni film di Spider-Man è così unico e così diverso dal precedente, basato solo sui personaggi e sulla loro interpretazione da parte del cast. Ho avuto la fortuna di far parte di questo mondo che è stato creato da così tante persone incredibilmente geniali e creative, persone che sono in grado di dar vita a questo mondo in cui l'impossibile può effettivamente accadere e accade, ma che al tempo stesso ha radici così solide. Ciò che mi stupisce così tanto di questo film è che ti senti come quando lo guardi, tu stesso vieni teletrasportato in un'altra dimensione eppure sei così coinvolto e nel cuore della trama di ogni personaggio nel bel mezzo di questo caos. È piuttosto speciale".

La trilogia di Spider-Man: Un nuovo universo si concluderà col terzo e ultimo capitolo, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, in uscita nel 2024.