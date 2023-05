Spider-Man Across the Spider-Verse: Miles Morales va male in spagnolo nella nuova anteprima

Studente modello, a quanto pare però Miles Morales non eccelle in spagnolo a scuola. Ecco una nuova clip dal film d'animazione.

Sony Pictures ha diffuso una nuova clip da Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel di Spider-Man: Un nuovo universo che approderà nelle sale a giugno.

Nella clip, il protagonista Miles Morales è in compagnia dei genitori mentre è a ricevimento con un'insegnante che esamina la sua pagella. Dopo una serie di voti estremamente positivi, arriva la notizia che in spagnolo il nostro protagonista non se la cava in maniera egregia, cosa che fa alterare non poco i genitori, ma soprattuto l'attenzione si sposta sulle sue assenze in classe.

Nelle ultime ore, People ha pubblicato in esclusiva anche una seconda clip, che vede Miles e Gwen ondeggiare in volo sui tetti di New York.

In Spider-Man: Across the Spider-Verse Miles Morales torna in azione. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l'amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di Spider-People incaricata di proteggere la sua stessa esistenza.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è film più atteso dell'estate 2023, batte The Flash e Mission Impossible 7

Ma quando gli eroi si trovano in disaccordo su come gestire una nuova minaccia, Miles si ritrova a confrontarsi con gli altri Uomini-Ragno e dovrà ridefinire il significato di eroe in modo da poter salvare le persone che ama di più.

Prima parte di un dittico cinematografico che sarà completato l'anno prossimo, il film uscirà nelle sale il 2 giugno 2023.