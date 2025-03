Spider-Man 5 e 6: Marvel ha già messo in cantiere i sequel?

Spider-Man 4 è in sviluppo già da parecchio tempo e, se non ci saranno ulteriori ritardi, dovrebbe arrivare nelle sale la prossima estate. Tuttavia, nonostante la data d'uscita si avvicini sempre più, non si sa ancora molto sulla storia del film.

Chi lo sa a questo punto, soprattutto dopo una serie infinita di indiscrezioni che finora sono servite solo a confondere le acque quando si tratta di capire cosa hanno in mente i Marvel Studios e Sony Pictures.

Il Peter Parker di Tom Holland dovrebbe avere un ruolo importante in Avengers: Doomsday e probabilmente tornerà in Avengers: Secret Wars, Spider-Man 5 e Spider-Man 6.

Quello che sappiamo sui prossimi film Marvel con Tom Holland

Spider-Man: No Way Home, un'immagine dal trailer

Secondo la scooper MyTimeToShineHello, l'attesa per gli ultimi due film potrebbe essere un po' più gestibile perché "la Marvel ha già tracciato un piano per Spider-Man 5 e 6". In base ai precedenti commenti di Holland, Spider-Man 6 potrebbe essere il suo ultimo film ed è lì che potremmo vedere il passaggio di testimone a Miles Morales.

Spider-Man - Across the Spider-Verse: un'immagine del film

C'è sempre la possibilità che la Sony opti per un reboot di Spider-Man per conto suo anche se, basandoci su quanto fatto dallo studio con il suo fallimentare Sony's Spider-Man Universe, non sembrano avere le idee proprio chiarissime.

Ieri, inoltre, sempre MyTimeToShineHello ha sentito dire che Spider-Man 4 dovrebbe avere al centro un villain donna, per la prima volta da quando il supereroe viene adattato per il cinema. Da allora, diversi scoop sui social media sono intervenuti per suggerire che potrebbe trattarsi di Adriana Soria, alias Spider-Queen.