Spider-Man 4 posticipato: cosa cambia per Tom Holland e The Odyssey di Christopher Nolan

Oggi è stato ufficialmente annunciato che la data di uscita di Spider-Man 4 è stata posticipata dal 24 luglio 2026 al 31 luglio 2026. Fortunatamente, si tratta solo di un piccolo rinvio di una settimana e non di un lungo periodo di attesa.

Ma cosa ha causato questo spostamento? Il nuovo film su Spider-Man debutterà nelle sale due settimane dopo The Odyssey, il film di Christopher Nolan. Tom Holland, protagonista di entrambi i progetti, avrà probabilmente vantaggi da questo cambiamento, che risulta favorevole sia per Sony che per Universal. Con il rinvio di una sola settimana, Spider-Man 4 evita la concorrenza con il kolossal fantasy di Nolan e potrà sfruttare meglio le proiezioni in formati premium come IMAX e 4DX.

Con la modifica, il film su Spider-Man uscirà tra Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Tutto quello che sappiamo su Spider-Man 4

Le voci su come si evolverà Spider-Man 4 continuano a circolare: alcuni ipotizzano un'avventura multiversale, altri parlano di un ritorno alle radici con una storia più "di strada". Si dice che il film includerà diversi nuovi personaggi e attori, ma al momento non c'è nulla di ufficiale se non il ritorno di Tom Holland nei panni di Peter Parker.

Spider-Man 4: storyboard

Lo scorso dicembre, la storica produttrice del franchise di Spider-Man, Amy Pascal, ha aggiornato i fan sullo stato del progetto: "Stiamo per iniziare le riprese con Destin Daniel Cretton, un regista straordinario. Amo No Mercy, adoro Short Term 12, e penso che Shang-Chi sia stato fantastico. Ha fatto davvero un lavoro eccellente".

Quando le è stato chiesto se Spider-Man: No Way Home potesse rappresentare la conclusione del viaggio del web-slinger, Pascal ha risposto: "Beh, dobbiamo affrontare il fatto che Peter Parker ha deciso di smettere di essere se stesso e concentrarsi esclusivamente su Spider-Man, perché la vita di Peter Parker era diventata troppo complessa. È di questo che parla il film", ha scherzato la produttrice.

Spider-Man: Far From Home, Zendaya e Tom Holland sul set

Tom Holland ha condiviso la sua esperienza con il progetto, rivelando: "L'ho letto tre settimane fa e mi ha davvero emozionato. Io e Zendaya ci siamo seduti a leggere il copione insieme, e a volte ci siamo scambiati emozioni, come se fossimo nel nostro salotto", ha dichiarato alla fine dello scorso anno.

Spider-Man 4 arriverà nelle sale il 31 luglio 2026, con Destin Daniel Cretton alla regia e una sceneggiatura scritta da Chris McKenna ed Erik Sommers.