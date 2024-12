Kraven Il Cacciatore porrà fine agli spinoff sui villain dello Spider-Man Universe

Al cinema da oggi, Kraven il Cacciatore sarà l'ultimo film dello Spider-Man Extended Universe di Sony dopo la trilogia di Venom, _Morbius e Madame Web, come rivela The Wrap. Sony metterà in pausa la produzione degli spin-off dopo Kraven, primo film del franchise vietati ai minori di 17 anni.

Finora, trilogia di Venom a parte, la risposta del pubblico nei confronti di queste pellicole non è mai stata particolarmente calorosa e non avendo raggiunto i numerosi sperati lo studio ha deciso di cambiare direzione.

"Il problema principale con gli spinoff di Spider-Man della Sony sembra essere la mancanza di qualità. I film non sono buoni" avrebbe riferito un insider di Sony a The Wrap.

Secondo un altro insider, lo studio ora si focalizzerà esclusivamente sull'atteso Spider-Man 4, sui film d'animazione dello Spider-Verse e sulla serie televisiva su Spider-Noir con Nicolas Cage.

Che cosa aspettarsi da Kraven?

Come rivela la nostra recensione di Kraven il Cacciatore, oggi è il gran giorno. Il film con Aaron Taylor-Johnson è in arrivo in sala e a breve scopriremo come verrà accolto dal pubblico.

La scelta di Sony di porre fine al franchise prima di avere il responso dal botteghino riguardo all'ultimo capitolo non fa ben sperare, ma Kraven il Cacciatore potrebbe riservare ancora qualche sorpresa. Anche perché, solo poche ore fa, il regista J.C. Chander ha già anticipato alcune possibili idee per un eventuale sequel.