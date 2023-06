Spider-Man 4 in sviluppo, in arrivo un live-action su Miles Morales e un film su Spider-Woman

Novità promettenti sul ritorno di Tom Holland nei panni di Spider-Man, ma ci sarà spazio anche per un film live-action dedicato a Miles Morales e a un lungometraggio incentrato su Spider-Woman.

Nel giorno in cui Spider-Man: Across the Universe approda nei cinema italiani, la produttrice Amy Pascal annuncia una pioggia di nuovi progetti a tema Spider-Man, confermando lo sviluppo di Spider-Man 4, che vedrà il ritorno di Tom Holland nei panni di Peter Parker, e annunciando l'arrivo di un film live-action dedicato a Miles Morales e a un lungometraggio incentrato su Spider-Woman.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - una foto

"Vedrete tutto", ha dichiarato Pascal a Variety durante la premiere di Spider-Man: Across the Spider-Verse a Los Angeles. "Sta accadendo tutto." Il produttore Avi Arad ha anticipato che gli spettatori vedranno un film di Spider-Woman "prima di quanto vi aspettiate". "Non posso ancora dirvelo, ma sta arrivando", ha confermato Amy Pascal.

Spider-Man: No Way Home, il doppiaggio in portoghese conferma l'esistenza di Miles Morales nel MCU

Spider-Man vedrà il ritorno di Tom Holland

Amy Pascal si è anche soffermata a fare il punto sullo stato di lavorazione di Spider-Man 4, che vedrà il ritorno di Tom Holland e Zendaya, confermano che il film è ancora in fase di lavorazione, ma lo sciopero degli sceneggiatori ha interrotto lo sviluppo:

Spider-Man: Across the Spider-Verse, una sequenza

"Faremo un altro film? Certo che sì, è in fase di sviluppo. Ma adesso gli sceneggiatori sono in sciopero, nessuno lavora durante lo sciopero. Siamo tutti sostenitori di questa protesta. Una volta che lo sciopero si sarà concluso, inizieremo".

Il capo della Sony Tom Rothman è stato molto più cauto riguardo ai futuri progetti a tema Spider-Man e ha dichiarato ridendo: "Se te lo dicessi, dovrei ucciderti".

Spider-Man: Across the Spider-Verse, perché è il presente e il futuro dell'animazione

Spider-Man: Across the Spider-Verse al cinema da oggi

Le prime reazioni a Spider-Man: Across the Spider-Verse parlano di vera opera d'arte. Il sequel animato, nei cinema italiani da oggi, vede il ritorno di Shameik Moore nei panni di Miles Morales e Hailee Steinfeld in quelli di Gwen Stacy.

Secondo quanto anticipato dai produttori, la Steinfeld potrebbe presto essere protagonista di una pellicola standalone dedicata alla sua Spider-Woman. "Questo è il lavoro dei miei sogni, fatemene fare altri", ha dichiarato l'attrice, parlando del suo impegno come voce di Gwen. "Devo sentirmi a mio agio. Ed è un sogno trovarsi in uno spazio così confortevole ma anche creativo, libero ed eccitante di cui far parte".