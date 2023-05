Spider-Man: No Way Home, il doppiaggio in portoghese conferma l'esistenza di Miles Morales nel MCU

Secondo i fan il doppiaggio in portoghese di Spider-Man: No Way Home confermerebbe l'esistenza di Miles Morales nel Marvel Cinematic Universe.

Il doppiaggio in portoghese dell'ultima scena di Spider-Man: No Way Home potrebbe aver confermato l'esistenza di Miles Morales nel Marvel Cinematic Universe: un frammento del finale della pellicola, doppiato in Brasile in lingua portoghese, mostra gli ultimi momenti della trilogia di Spider-Man interpretata da Tom Holland, con Peter Parker che si trasferisce nel suo appartamento.

Nella scena si sente una flebile chiacchierata tra i nuovi vicini di Peter, durante la quale una donna e un uomo menzionano chiaramente una persona di nome Miles. Sebbene nessuno dei personaggi compaia sullo schermo, si sente distintamente la loro voce che ripetutamente dice a Miles di mettere in ordine e andare a letto... proprio come farebbero due genitori con un figlio. Questa conversazione ha portato alcuni fan a pensare che le voci potrebbero essere quelle di Rio Morales e Jefferson Davis, i genitori di Miles nei fumetti originali.

Spider-Man: No Way Home, Zendaya e Tom Holland in una foto del film

I Marvel Studios non hanno ancora annunciato quali sono i loro piani a proposito di un possibile debutto di Miles Morales nel MCU, tuttavia l'attore Shameik Moore, che ha prestato la voce al personaggio nel film d'animazione Spider-Man: Un Nuovo Universo e nel suo sequel, ha affermato: "Credo che tutti sappiano che sarei un ottimo Miles Morales in un film live-action."

Moore ha anche dichiarato che gli Studios potrebbero decidere di scegliere un attore più giovane per il ruolo, ammettendo che potrebbe non avere l'età giusta per interpretare Miles nel MCU: "Dipende solo da quanti anni vogliono che Miles abbia quando sono pronti per fare un film live-action. Questo è l'enigma, dipende solo da questo se lo interpreterò o meno".