Spider-Man 4: svelata la data di inizio riprese

Se non ci fossero stati gli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA dello scorso anno, probabilmente Spider-Man 4 sarebbe stato pronto per arrivare nelle sale l'anno prossimo. È anche molto probabile che avremmo già visto la prima stagione di Daredevil: Born Again.

Perché ve lo ricordiamo? Perché, secondo quanto riferito in precedenza, il piano prevedeva che Spider-Man 4 schierasse il Wall-crawler e Daredevil contro il sindaco Wilson Fisk, alias il Kingpin del crimine.

Allo stato attuale, il film dovrebbe uscire proprio tra Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Ciò significa che la Sony ha avuto la meglio e che avremo un'avventura multiversale con gli altri Spider-Men e Venom... se le ultime indiscrezioni sono credibili.

Spider-Man 4: ecco i villain che erano stati presi in considerazione per il sequel prima del cambio di rotta

I nuovi aggiornamenti su Spider-Man 4

Secondo quanto annunciato dallo scooper Daniel Richtman, le riprese di Spider-Man 4 inizieranno nel Regno Unito il 25 maggio 2025 e termineranno a ottobre, successivamente Tom Holland girerà Avengers: Doomsday all'inizio dell'anno.

Spider-Man - Far From Home, una scena del film con Tom Holland

Inoltre lo scooper @MyTimeToShineH sostiene che i Marvel Studios hanno cercato di inserire Spidey in Daredevil: Born Again. Si dice che la Sony abbia rifiutato perché permetterà a Peter Parker di apparire solo nei film dei Vendicatori. Tuttavia, si dice che Spider-Man verrà almeno menzionato in Daredevil: Born Again, ma non aspettatevi che appaia nella seconda stagione, la cui produzione inizierà il mese prossimo.

Il lato positivo è che vedremo i personaggi condividere lo schermo in Your Friendly Neighborhood Spider-Man della Marvel Animation. Infatti Charlie Cox riprenderà il suo ruolo di Daredevil nella serie.

Spider-Man - Far From Home, un primo piano di Spider-Man

"Sono andato in studio e ho fatto un po' di doppiaggio per questo film molto tempo fa", ha detto l'attore all'inizio di quest'anno. "Anni fa, durante le riprese di She-Hulk, quindi credo che fosse il 2021. Ho visto solo un paio di scene che ho doppiato. E non ho nemmeno visto le scene vere e proprie, ho solo visto i primi disegni. È tutto quello che so. Non ho idea di quale sia la storia, ma è forte. È bello che Daredevil ne faccia parte. Sono entusiasta".

Destin Daniel Cretton dirigerà Spider-Man 4, mentre gli sceneggiatori di Spider-Man: No Way Home Chris McKenna ed Erik Sommers torneranno a scrivere la sceneggiatura. Il film dovrebbe uscire nelle sale a luglio 2026.