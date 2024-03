Spider-Man 4: Peter Parker avrà un ruolo di secondo piano nel film [RUMOR]

Un nuovo rumor su Spider-Man 4 afferma che per lo Spider-Man di Peter Parker si profila un ruolo di secondo piano, per poi svanire del tutto.

Mentre i dettagli della trama del progetto sono ancora top secret, una nuova voce su Spider-Man 4 anticipa che nel film Peter Parker potrebbe avere un ruolo di secondo piano. Secondo l'insider Alex Perez, il futuro di Tom Holland non è nei panni dell'Uomo Ragno. Mentre la prima trilogia Marvel era "tutta incentrata sullo stabilire le origini di Peter Parker nel MCU", il personaggio sarebbe pronto a evolversi, magari dicendo addio al ruolo di supereroe mascherato.

"L'idea attualmente è quella di dargli un senso di indipendenza", ha svelato Alex Perez. "Nella sua mente, Peter Parker non esiste più... ma Spider-Man continua a vivere. Dal momento che ha perso o si è distaccato da tutti coloro che ha sempre amato, tutto ciò che gli resta per andare avanti è essere Spider-Man, indipendentemente dal fatto che la città lo ami o no. E mentre il ruolo di Spider-Man continua a consumare la vita di Peter a poco a poco, Peter Parker passerà in secondo piano e continuerà a svanire lentamente dall'esistenza. Questo punto della storia può essere paragonato al Batman di Robert Pattinson in The Batman." Al momento né Marvel né Disney hanno confermato queste anticipazioni, che vanno prese con le pinze.

Lo scorso anno, Tom Holland ha svelato la sua condizione per tornare nel ruolo di Spider-Man spiegando: "Mi sento molto protettivo nei confronti di Spider-Man. Mi sento molto, molto fortunato ad aver potuto lavorare su un franchise che è migliorato a ogni film, che ha avuto sempre più successo a ogni film, cosa che penso sia davvero rara, e voglio proteggere la sua eredità. Quindi non farò un altro film solo per il gusto di farlo. Dovrà valerne la pena."