Spider-Man 4: si moltiplicano le voci sul ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire, quanto c'è di vero?

C'è molta curiosità intorno ai piani dei Marvel Studios e della Sony Pictures per Spider-Man 4, che dovrebbe arrivare nelle sale intorno al 2026.

I dettagli sulla trama e su chi effettivamente farà ritorno nel cast sono ancora top secret, ma nelle ultime ore il sito The Cosmic Circus ha condiviso alcune interessanti novità e possibili anticipazioni.

La più importante riguarda i piani per i rispettivi Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield. Secondo lo scooper Alex Perez, "c'è una forte possibilità che si presentino per un ruolo più esteso questa volta", il che significa che potremmo vederli con un minutaggio decisamente più ampio in Spider-Man 4.

Venom: The Last Dance, un primo piano di Tom Hardy in versione simbionte

Confermato il crossover con Venom e il team-up con Daredevil?

Per quanto riguarda il Peter Parker di Tom Holland, il sito afferma che "otterrà la tuta da simbionte nei prossimi anni e potrebbe tenerla per i prossimi due film di Spidey". Questo avrebbe senso visto l'arrivo imminente di Avengers: Secret Wars, anche se tutto lascia pensare che otterrà il costume nero quando si incrocerà con il "villain" di Tom Hardy nel suo prossimo film da solista.

Tuttavia, nonostante sia previsto un team-up per il sequel di Spider-Man: No Way Home, Perez conferma che Holland non apparirà in Venom: The Last Dance (comprese le scene mid o post-credits).

Sostiene inoltre che "ogni giorno che passa, [Spider-Man 4] diventa sempre più una storia multiversale che street-level. A questo punto, oserei dire che è più cosmico che street". Con questo, la porta sembrerebbe essersi chiusa su un team-up con Daredevil. Almeno per il momento.

Spider-Man 4: si cerca una nuova protagonista femminile; Zendaya abbandona il franchise?

Rispondendo ad altre domande dei lettori, Perez ha ribadito che la Gatta Nera non apparirà nel film e ha rivelato che Knull brandirà la sua spada All Black nonostante quanto visto in Thor: Love and Thunder, e che gli Spider-Man e Venom probabilmente combatteranno contro "altri simbionti".

Sembra infine che i Marvel Studios stiano "cercando" di far fare a Spider-Man un cameo in Daredevil: Born Again, forse per preparare il terreno per uno Spider-Man 5 non multiversale e con il Diavolo Rosso come spalla dell'Uomo-Ragno.