Spider-Man 4: Sadie Sink sarà la nuova Mary Jane? "Tom Holland non farebbe mai questo a Zendaya"

Sadie Sink è entrata a far parte del Marvel Cinematic Universe, in quanto apparirà in Spider-Man 4, e sul web si sono già scatenate le reazioni più appassionate su chi potrebbe interpretare.

Si conoscono ancora pochi dettagli sull'imminente quarto film del franchise di Spider-Man con Tom Holland, oltre alla conferma che uscirà nel 2026, che Holland tornerà e che Destin Daniel Cretton di Shang-Chi sarà il regista. Sink, giovane star di Stranger Things, è il primo nuovo nome ad aggiungersi al cast del film, ma la Marvel non ha rivelato chi interpreterà.

Come al solito, i fan su internet hanno già pubblicato le loro teorie su chi potrebbe interpretare e molte di queste suggeriscono che potrebbe trattarsi di Jean Grey degli X-Men, mentre altre puntano su un nuovo interesse amoroso, forse Mary Jane Watson o Gwen Stacy.

I fan del MCU non vogliono un'altra MJ nell'universo di Spider-Man

The Whale: un primo piano di Sadie Sink sul red carpet di Venezia 2022

Film Updates ha quindi condiviso un aggiornamento non ufficiale su X, affermando: "Sadie Sink potrebbe interpretare Jean Grey o Mary Jane in SPIDER-MAN 4". Questo tweet ha provocato numerose reazioni da parte di altri utenti del social network e fan Marvel.

Spider-Man - Far From Home, Tom Holland e Zendaya in una scena del film

Alcuni non ci stanno e credono fermamente che lo stesso Tom Holland non permetterebbe mai una cosa simile: "Non c'è letteralmente nessuna possibilità che Tom Holland permetta a Zendaya di essere sostituita come suo interesse amoroso/sua Mary Jane, siamo realisti e chiudiamo la questione".

Anche un altro fan ritiene che non abbia senso aggiungere un altro interesse amoroso perché Zendaya è perfetta: "Senza offesa, ma l'universo di Spider-Man ha già un interesse amoroso ed è la MJ interpretata da Zendaya!!! Non abbiamo bisogno di Mary Jane, abbiamo già quella perfetta".