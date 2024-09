Spider-Man 4: Jon Watts svela perché non tornerà a dirigere il film del MCU

Jon Watts non tornerà a dirigere il prossimo film di Spider-Man per i Marvel Studios e la Sony Pictures e ora il regista ha spiegato finalmente il perché.

Jon Watts si è fatto le ossa con film indipendenti come Clown e Cop Car, ma la sua grande occasione è arrivata quando i Marvel Studios e la Sony Pictures gli hanno affidato la regia di Spider-Man: Homecoming del 2017.

In seguito tornerà per Spider-Man: Far From Home (2019) e Spider-Man: No Way Home (2021), con quest'ultimo che presenta più di una sfida a causa della pandemia. Tuttavia, il threequel è stato un grande successo e Watts è stato annunciato come regista del reboot de I Fantastici Quattro, per poi abbandonare il progetto mesi dopo.

Ora, l'inedito Spider-Man 4 - che dovrebbe uscire tra Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars - si trova senza un regista perché Watts non tornerà a dirigere la prossima avventura del Wall-Crawler.

Perché Watts non dirigerà Spider-Man 4?

Parlando con The Hollywood Reporter, il regista ha rotto il suo silenzio sull'abbandono del MCU ammettendo di essere fin troppo consapevole che il seguito di Spider-Man: No Way Home sarà quasi impossibile. "È stato un momento così particolare e la reazione a quel film è stata davvero incredibile", ha dichiarato Watts, spiegando di aver capito che 'non sarà mai più così'.

Dopo aver lavorato a Star Wars: Skeleton Crew, Watts si è concentrato su Wolfs - Lupi solitari, una nuova action-comedy con George Clooney e Brad Pitt nei panni di due fixer rivali costretti a lavorare insieme.

"A volte si fa un film d'azione e tutte le cose divertenti vengono affidate al regista della seconda unità", dice. "Nei film Marvel, ci si divide il lavoro perché c'è molto da fare. Raramente si ha l'opportunità di fare tutto come Christopher Nolan. In questo caso, mi sono detto: 'Voglio girare ogni singola inquadratura'".

Sebbene Watts si stia godendo la sua libertà al di fuori dei confini del MCU, sembra che il regista non dirigerà Spider-Man 4 o The Fantastic Four: First Steps perché quelli non sono i suoi personaggi.

"Avevo appena iniziato e la Marvel è arrivata - e mi assumo la piena proprietà creativa di tutti quei film - ma Spider-Man sarà sempre la creazione di Stan Lee e Steve Ditko", ha dichiarato. "Questa era l'occasione per tornare alla mia voce, alla mia visione e al mio stile. Wolfs è mio, e questa è davvero una bella sensazione".

Non sembra però che ci siano rancori, perché già a luglio il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige aveva detto: "Amiamo Jon. Jon ha realizzato per noi tre dei migliori film di Spider-Man di sempre. Ora ha molte cose in ballo. Quindi probabilmente cercheremo qualcun altro, proprio perché è impegnato".