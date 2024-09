Spider-Man 4: Destin Daniel Cretton in trattative per dirigere il film

Da quando è stato annunciato il non ritorno di Jon Watts nel franchise di Spider-Man con Tom Holland è partito il toto-regista. Oggi un nuovo nome si unisce alla lista: si tratta del regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, Destin Daniel Cretton. Secondo le voci che rimbalzano sui media di settore, tra cui Hollywood Reporter, il cineasta avrebbe avuto la meglio sui colleghi Justin Lin, Drew Goddard e Adil El Arbi e Bilall Fallah, contendenti al ruolo guida di Spider-Man 4.

Cretton potrebbe fornire una boccata d'aria fresca a un franchise di enorme successo, ma che sembra aver concluso la sua corsa tanto che Tom Holland era seriamente intenzionato a dire basta, prendendo commiato dal personaggio di Peter Parker per concentrarsi su altri progetti. Ma gli incassi milionari hanno spinto Sony e Marvel Studios a proseguire la saha per un ulteriore capitolo orfano, però, del regista Jon Watts.

Tom Holland e Zendaya in volo

Tutti pazzi per l'Uomo Ragno

Dopo il successo globale di Spider-Man: No Way Home, che ha visto anche il ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield nelle loro interazioni di Peter Parker, Chris McKenna ed Erik Sommers sono stati confermati come sceneggiatori di Spider-Man 4, che sarà prodotto dal capo di Marvel Kevin Feige con Amy Pascal.

Il regista Destin Daniel Cretton

Secondo le voci, le riprese prenderanno il via a inizio 2025. I dettagli della trama sono ancora top secret, ma voci precedenti affermavano che Tom Rothman della Sony e Kevin Feige avrebbero avuto alcuni disaccordi riguardo al plot, con Feige che sperava di ridimensionare gli elementi del Multiverso per dar vita a un'avventura più ridotta nelle dimensioni. Idea che cozzerebbe con l'intento di Rothman di trarre il massimo vantaggio dal successo di Spider-Man: No Way Home riportando ancora una volta sullo schermo Tobey Maguire e Andrew Garfield nei rispettivi ruoli di Peter Parker.

Spider-Man 4 con Andrew Garfield? L'attore risponde

Anche se Deadline mette le mani avanti spiegando che i loro contratti non sono ancora firmati, Tom Holland e Zendaya faranno quasi certamente ritorno nei panni di Peter Parker ed M.J. anche se per Holland questa potrebbe essere davvero l'ultima volta.

"Abbiamo i migliori creativi del settore che lavorano per avere la miglior storia possibile", ha detto l'attore in una recente intervista. "Ma abbiamo anche un'eredità da proteggere. Il terzo film è stato così speciale sotto tanti aspetti che dobbiamo essere sicuri di seguire la direzione giusta."