Spider-Man 4 con Andrew Garfield? L'attore risponde

Uno dei volti di Spider-Man, Andrew Garfield, ha risposto alle voci che circolano sulla sua possibile apparizione in Spider-Man 4. Dopo l'entusiasmo dei fan per un suo ritorno dopo il successo di Spider-Man: No Way Home (2021), Garfield ha chiarito la situazione durante un'intervista al Toronto International Film Festival per la première del suo nuovo film We Live in Time.

Andrew Garfield risponde ai fan sul suo ritorno in Spider-Man 4

Garfield, parlando con IndieWire, ha spiegato che molte delle voci su Internet sono spesso costruite senza reali fondamenta, dicendo: "Penso che ci siano molte persone disposte a dire qualsiasi cosa per ottenere clic. Mi spiace, potreste essere stati ingannati" Nonostante la sua affermazione diretta, Garfield non ha completamente escluso la possibilità di tornare come l'eroe dell'MCU, mantenendo così vive le speranze dei fan.

Andrew Garfield in una scena in cui veste i panni di Spider-Man

Durante la stessa intervista, Andrew Garfield ha dimostrato interesse nel voler esplorare nuove avventure del suo personaggio, ma ha precisato che il suo ritorno dovrebbe essere giustificato da una storia davvero valida. "Penso che ci sia sempre un'altra storia da raccontare, ma non significa che debba essere raccontata."

Far tornare Garfield nel ruolo semplicemente per sfruttare l'ondata di nostalgia potrebbe sminuire il suo impatto e la sua iconica interpretazione in No Way Home. L'attore sembra infatti più interessato a un progetto che rispetti l'essenza del personaggio, piuttosto che a un ritorno forzato solo per accontentare il pubblico.