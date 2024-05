Spider-Man 4: Bilall Fallah alimenta le ipotesi dei fan su un suo coinvolgimento come co-regista

Da alcune settimane continuano a susseguirsi online varie ipotesi e indiscrezioni riguardanti Spider-Man 4 e il regista Bilall Fallah ha ora alimentato le teorie dei fan riguardanti il suo possibile coinvolgimento dietro la macchina da presa insieme ad Adil El Arbi.

I due registi hanno recentemente diretto per Sony Bad Boys Ride or Die e collaborano da tempo con lo studio, oltre ad aver lavorato nel mondo degli adattamenti dei fumetti grazie alla serie Ms. Marvel.

L'enigmatica risposta del regista

In occasione della première del nuovo film di Bad Boys, un fansite ha colto l'occasione di chiedere a Bilall Fallah se è vero che potrebbe essere impegnato con Adil El Arbi nella realizzazione di Spider-Man 4. Il filmmaker non ha risposto, limitandosi a sorridere e a coprire la lente della telecamera. Molti fan online sono ora convinti che il regista non abbia potuto rispondere alla domanda perché sono in corso le trattative con la Sony e i progetti della Marvel sono, tradizionalmente, avvolti dal mistero.

Kevin Feige, inoltre, li aveva contattati dopo la cancellazione di Batgirl da parte di Warner Bros Discovery, scelta che ha diviso le opinioni dei fan e degli addetti ai lavori essendo stata presa nelle ultimi fasi di post-produzione, avendo collaborato con loro in occasione della serie Ms. Marvel.

Spider-Man 4: l'Uomo Ragno di Tom Holland affronterà due celebri villain dei film precedenti [Rumor]

Il possibile ritorno dell'Uomo Ragno

Attualmente Sony e Marvel Studios non hanno ancora rivelato nessun dettaglio del possibile quarto capitolo delle avventure della versione di Peter Parker interpretato da Tom Holland.

Il giovane attore britannico, attualmente impegnato a teatro come protagonista di Romeo & Giulietta, aveva recentemente confermato che il film è nelle prime fasi di sviluppo.

I fan dovranno tuttavia attendere probabilmente a lungo prima di avere qualche dettaglio certo riguardanti il ritorno di Spider-Man.