Spider-Man 3: Willem Dafoe, interprete di Green Goblin, avvistato sul set?

Nel cast di Spider-Man 3 sembra essere confermata la presenza di Willem Dafoe che dovrebbe quindi riprendere il ruolo di Norman Osborn.

L'interprete del malvagio Green Goblin sarebbe stato avvistato sul set del nuovo lungometraggio con star Tom Holland.

Sony e Marvel, per ora, ovviamente non hanno confermato il ritorno delle star del passato legate alle avventure di Peter Parker, tuttavia ormai sembra chiaro che i fan possono attendersi moltissime svolte e sorprese.

In Spider-Man 3 sembra già essere confermat ala presenza di Alfred Molinaa e Jamie Foxx, interpreti di Octopus ed Electro. Willem Dafoe, attore che secondo GWW sarebbe stato avvistato sul set, sarebbe quindi solo il più recente villain entrati in azione contro le versione precedenti del giovane supereroe, interpretato da Tobey Maguire e Andrew Garfield, a rientrare in scena grazie all'uso del Multiverso dal punto vista narrativo. Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha recentemente parlato delle tante ipotesi che circondano i progetti tratti dai fumetti e, in particolare Spider-Man 3, dichiarando: "Ho letto alcune cose. Non sono certo di averle lette tutte. La cosa divertente delle ipotesi online quando si parla dei nostri progetti è che alle volte si è incredibilmente distanti e alle volte vicini in modo sconvolgente, ed è stato così negli ultimi anni. Ma dire cosa è vero e cosa no toglierebbe tutto il divertimento".