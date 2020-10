Spider-Man 3: Tom Holland arriva sul set di Atlanta per iniziare le riprese

Le riprese di Spider-Man 3 sono già in corso ad Atlanta, ecco l'arrivo di Tom Holland in città per tornare a indossare i panni di Peter Parker.

Dopo la fine delle riprese di Uncharted, Tom Holland è volato ad Atlanta per l'inizio della lavorazione di Spider-Man 3, come testimonia il video pubblicato su Instagram che lo ritrae all'aeroporto col volto coperto da un foulard.

La produzione di Spider-Man 3 ha preso il via la scorsa settimana con la seconda unità e adesso anche la star del film è pronta per indossare ancora una volta la celebre tuta rossa e blu. Oltre a Tom Holland anche la co-star Jacob Batalon è stata fotografata all'aeroporto, in procinto di recarsi sul set.

"Siamo appena atterrati ad Atlanta" scrive Tom Holland. "È tempo di Spider-Man 3. Andiamo!"

Oltre a Tom Holland e Jacob Batalon, Spider-Man 3 vedrà il ritorno di Jamie Foxx nei panni del villain Electro - ruolo interpretato già in The Amazing Spider-Man 2 - e di Benedict Cumberbatch nel ruolo di Doctor Strange.

Già nei giorni scorsi erano trapelate sui social immagini dal set di Atlanta in costruzione. La foto condivisa dall'account Instagram @atlanta_filming mostra un set con un muro aggiuntivo in costruzione per favorire il distanziamento tra la produzione e l'ambiente circostante.

Jacob Batalon ha espresso pubblicamente il suo entusiasmo per queste presenze dichiarando a Comicbook.com:

"Sono un grande fan di Jamie Foxx. Sono cresciuto guardando i suoi film, poter lavorare con queste persone così importanti per me è stato un dono di Dio. Non riesco ancora a crederci. Grazie a Spider-Man ho potuto incontrare tutti i miei eroi. Jamie Foxx è così prolifico, eclettico, può essere tutto ciò che vuole. Sapere che siamo nello stesso progetto è fantastico."

Pochi giorni fa è stata svelata la prima foto ufficiale di Uncharted, adattamento del celebre videogame da tempo in gestazione interpretato da Tom Holland che finalmente ha concluso la fase di ripresa.