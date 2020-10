Uncharted: Tom Holland è Nathan Drake nella prima foto ufficiale

É stato lo stesso Tom Holland a diffondere, via Instagram, la prima foto ufficiale di Uncharted, il film diretto da Ruben Fleischer, ispirato alla saga di videogiochi, che vedrà il giovane attore cimentarsi nella parte di Nathan Drake, il cacciatore di tesori protagonista, affiancato da Mark Wahlberg in quelli del suo mentore Sully.

Le riprese di Uncharted hanno preso il via il 20 luglio a Berlino. Sul set sono state applicate rigide misure di sicurezza e distanziamento per far fronte all'emergenza sanitaria. Per Uncharted, Tom Holland ha svelato la trasformazione fisica ottenuta con l'aiuto di Mark Wahlberg. Dopo lunghe peripezie produttive, il film è passato di mano in mano fino a essere diretto da Ruben Fleischer. Fanno parte del cast anche Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle.

Uncharted, ispirato alla popolare serie di videogame, vede protagonista il cacciatore di tesori Nathan Drake, che viaggia attraverso il mondo per scovare tesori nascosti e risolvere misteri. Il film sarà una sorta di prequel del gioco, con Tom Hollan nei panni di un giovane Nathan Drake. La sceneggiatura è firmata dagli autori di Iron Man, Art Marcum e Matt Holloway. L'uscita di Uncharted è fissata al 16 luglio 2021.