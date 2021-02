Spider-Man 3: Tom Holland svela il titolo ufficiale e la data di uscita con un divertente video

Spider-Man 3, grazie a un divertente video condiviso online da Tom Holland, ha ora un titolo ufficiale e una nuova data di uscita: Spider-Man: No Way Home arriverà infatti a Natale nelle sale cinematografiche.

Il video pubblicato online mostra l'interprete di Peter Parker uscire dall'ufficio del regista e spiegare a Zendaya e Jacob Batalon di non essere riuscito a ottenere le informazioni sperate. Nessuno dei tre si rende però conto che il titolo è scritto su una lavagna in bella vista.

Spider-Man: No Way Home debutterà in alcune sale americane il 17 dicembre in vista di una distribuzione in corrispondenza delle festività natalizie, qualche settimana dopo la precedente data fissata a novembre. Lo spostamento, seppur davvero minimo, è stato causato dai ritardi nella produzione ed era già stato previsto da molti fan ed esperti del settore.

Spider-Man 3, ci sarà anche il Daredevil di Charlie Cox?

Nel terzo capitolo delle avventure cinematografiche di Spider-Man saranno presenti anche Doctor Strange e Scarlet Witch, i personaggi interpretati da Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen. Secondo le indiscrezioni, inoltre, dovrebbero apparire i villain affidati ad Alfred Molina, Jamie Foxx e Willem Dafoe negli adattamenti cinematografici dei fumetti che avevano come protagonisti Andrew Garfield e Tobey Maguire.