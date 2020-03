Spider-Man 3, Tom Holland rivela: "Le riprese inizieranno a luglio 2020"

Tom Holland funge come sempre da portavoce per Spider-Man 3 e rivela che le riprese del film inizieranno a luglio 2020 ad Atlanta.

Tom Holland rivela la data delle riprese per Spider-Man 3 e conferma anche il ritorno di un importante membro del cast. Il terzo film del franchise di Marvel e Sony inizierà a girare ad Atlanta a luglio 2020 con Zendaya di nuovo nei panni di Mj. L'attore non ha aggiunto dettagli sul nuovo capitolo, ma ha sottolineato quanto sia felice per il proseguimento della collaborazione, che l'anno scorso ha subito grossi scossoni.

Stando alle dichiarazioni di Tom Holland a The Philippine Daily Inquirer, le riprese di Spider-Man 3 inizieranno fra pochissimo, sperando che nel frattempo sia rientrato l'allarme scatenato dal recente dilagare del coronavirus, che ha già messo in pausa diversi film tra produzione e distribuzione. Se tutto andrà per il meglio, il film rimarrà sulla sua tabella di marcia, lasciando gli screzi tra Holland, Sony e Marvel definitivamente nel passato.

A causa di incomprensioni e mancati accordi tra le due case di produzione, Tom Holland è rimasto per diversi mesi fuori dal Marvel Cinematic Universe, per rientrare poi ad accordo siglato nel settembre 2019. Via libera quindi per i nuovi progetti legati a Spider-Man, che oltre al nuovo capitolo della saga primaria potrebbe avere nella manica qualche interessante spin-off.

Si è infatti parlato di una possibile versione live action di Spider-Man: un nuovo universo, da affiancare alle prossime uscite di Venom 2 e Morbius, che sembrerebbero proprio ambientati a loro volta nel MCU. Di materiale sul tema ce ne sarà in abbondanza, a partire da Spider-Man 3 che inizierà le riprese a luglio 2020, con Zendaya Coleman già confermata e pronta a tornare nel personaggio di MJ.