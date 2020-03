Spider-Man: Andrew Garfield tornerà in un live action sullo Spider-verse?

Nel futuro di Spider-Man potrebbe esserci Andrew Garfield, di nuovo! Con l'apertura dello Spider-verse portata da Spider-Man: Un nuovo universo, non è da escludere un progetto live action in cui vengono riportati in scena tutti i vecchi protagonisti della saga cinematografica. Secondo We Got This Covered, Garfield sarebbe in fase di discussione per il suo possibile ritorno nel mondo dei supereroi.

The Amazing Spider-Man 2: Andrew Garfield nella sua caotica stanza

Dobbiamo preoccuparci di nuovo per Tom Holland? L'attore che ha prestato il più recente volto a Spider-Man ha infatti già vissuto dei brutti momenti con il suo licenziamento a causa di litigi interni tra Sony e Marvel per i diritti cinematografici del personaggio. Fortunatamente, viene in nostro soccorso il nuovo corso e spalancato dal film d'animazione Spider-Man: Un nuovo universo.

Spider-Man: Un nuovo universo 2, svelato il primo nuovo Spider-Man!

Il film che ha introdotto Miles Morales come ulteriore Spider-Man ha infatti donato al franchise anche le infinite possibilità dello Spider-verse, in cui plausibilmente potremmo vedere raccolti insieme tutti gli interpreti delle scorse versioni dell'eroe.

La notizia di una possibile versione live action dello Spider-verse targata Sony ha già iniziato a far vibrare il nostro senso di ragno e l'ulteriore gossip sul coinvolgimento di Andrew Garfield nelle trattative potrebbe decisamente avvalorare le teorie sulla reunion tra diversi Spider-Man del passato e del presente. Se le voci convergessero nel medesimo progetto, potremmo avere la possibilità di vedere una splendida collaborazione tra Marvel e Sony, oltre a trovarci di fronte a una moltitudine di Spider-Man. Tom Holland sarebbe senza dubbio nel cast, affiancato da Andrew Garfield e magari anche da Tobey Maguire? Ci sarebbe anche Miles Morales? Interpretato da chi?