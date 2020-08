Spider-Man 3, rivelato il titolo del film Marvel?

Secondo alcuni rumor potrebbe già essere stato rivelato il titolo del prossimo Spider-Man 3 che sarebbe Spider-Man: Homesick. Ma sarà davvero così? Scopriamo insieme i dettagli.

Come riporta anche il sito MovieWeb, alcune pubblicazioni di un certo rilievo, come Esquire e Maxim, avrebbero utilizzato il titolo Spider-Man: Homesick in riferimento alla pellicola prodotta dai Marvel Studios e distribuita da Sony.

Al momento non abbiamo conferme ufficiali, ma considerando gli outlet che ne hanno fatto uso, e la coerenza con i precedenti titoli (la presenza del termine "home", era praticamente scontata, anche se nei mesi scorsi si suggeriva l'alternativa Spider-Man: Homerun), potrebbe benissimo trattarsi della scelta definitiva.

Per ora non resta che attendere eventuali conferme o smentite, e magari, nel frattempo, iniziare a pensare a cosa possa voler dire un simile titolo per la storia: dopo gli accadimenti di Far From Home, in particolare quelli dell'ultima scena dopo i titoli di coda, Peter (Tom Holland) sarà forse costretto ad allontanarsi da New York? Sarà in fuga dalle autorità o in cerca di un aiuto legale inserire teoria su Daredevil o She-Hulk?

Difficile da dire, ma non per questo meno divertente. E voi, che ne pensate? Cosa potrebbe significare un titolo del genere?

Spider-Man 3 dovrebbe uscire il 5 novembre 2021 nelle sale americane.