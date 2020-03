Spider-Man 3: le riprese del film sembrano destinate a essere posticipate

Le riprese di Spider-Man 3 avrebbero dovuto iniziare a luglio, tuttavia sembra quasi certo che siano già state posticipate.

A rivelarlo è un report del British Film Institute che riporta la lista dei lungometraggi che subiranno dei ritardi a causa dell'emergenza sanitaria in corso in tutto il mondo.

Tra i titoli la cui produzione è stata fermata o ritardata ci sono infatti The Batman, la versione live-action del film La sirenetta e Spider-Man 3.

Il protagonista Tom Holland aveva recentemente rivelato di aver letto la sceneggiatura della nuova avventura di Peter Parker e aveva dichiarato: "La trovo folle e sono super felice. Gireremo il film a luglio ad Atlanta".

Kevin Feige aveva anticipato: "Sarà divertente vedere Spidey di nuovo nel suo ambiente naturale, fuori dall'ombra di Tony e degli altri Avengers, indipendente e un eroe a se stante. A ora dovrà affrontare questi problemi che non sono legati alle lotte con gli Avengers come Captain America: Civil War, o all'arrivo di alieni come accaduto in Avengers: Infinity War. Il film si concentrerà e si baserà su Peter".

La distribuzione del film prodotto da Sony e Marvel, per ora, rimane fissata per il 16 luglio 2021.