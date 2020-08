Spider-Man 3: Kraven il Cacciatore sarà il villain del film?

Spider-Man 3 potrebbe avere come villain Kraven il Cacciatore, come rivelano alcune indiscrezioni apparse online.

Spider-Man 3 potrebbe avere come villain un personaggio che, secondo alcune fonti vicine alla produzione, potrebbe essere la versione cinematografica di Kraven il cacciatore.

L'interessante notizia è legata a un dettaglio del casting attualmente in corso che parla della ricerca di un attore dalle caratteristiche simili a Joel Kinnaman per un ruolo importante.

Kraven è un villain di origini russe, un mercenario, e il suo debutto potrebbe avvenire in corrispondenza con la trasformazione di Mac Gargan, interpretato da Michael Mando, in Scorpion dopo essere stato punto in Spider-Man: Homecoming. Il film si concludeva con Gargan che si avvicinava ad Adrian Toomes (Michael Keaton), ovvero Vulture, mentre cercava di fargli rivelare la vera identità di Spider-Man.

Nel film Morbius, ambientato dopo Far From Home, secondo le foto dal set si rivelerà che il giovane eroe interpretato da Tom Holland è scomparso dopo essere stato incastrato per la presunta morte di Mysterio (Jake Gyllenhaal) che aveva inoltre rivelato la doppia identità di Peter Parker.

Spider-Man potrebbe quindi ritrovarsi alle prese con i due villain e il regista Jon Watts aveva dichiarato in precedenza che avrebbe voluto introdurre Kraven in Spider-Man. Nel 2017, inoltre, la Sony sembrava interessata a creare uno spinoff dedicato al villain e nel 2018 era stato scelto lo sceneggiatore che avrebbe dovuto occuparsi del progetto.

Lo studio sembra inoltre interessato a portare sul grande schermo il gruppo di nemici del supereroe che usano il nome di Sinister Six e che comprende Kraven, Mysterio, Scorpion, Vulture, Doctor Octopus e Sandman.