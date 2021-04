Spider-Man 3, Alfred Molina conferma la sua presenza: "Lo sapevano tutti!"

Spider-Man 3 mostrerà di nuovo in azione il Doctor Octopus interpretato da Alfred Molina: l'attore ha confermato la sua presenza nell'atteso sequel delle avventure di Peter Parker. La star ha parlato, rispondendo alle domande di Variety, della sua partecipazione al progetto, ironizzando inoltre sul fatto che il segreto non sia durato a lungo.

Alfred Molina ha accennato a Spider-Man: No Way Home, il terzo lungometraggio con star Tom Holland, spiegando: "Quando lo stavamo girando avevamo l'ordine di non parlarne perché doveva essere una specie di grande segreto. Ma era ovunque su internet! Mi descrivo realmente come il segreto mantenuto nel peggiore dei modi a Hollywood!".

L'attore ha poi ammesso: "Tornare nel mondo dei fumetti è stato meraviglioso ed è stato interessante dopo 17 anni interpretare lo stesso ruolo, considerando che negli anni che sono trascorsi hanno fatto la loro comparsa il doppio mento, un bargiglio le zampe di gallina e un po' di problemi alla parte inferiore della schiena".

Molina ha poi sottolineato parlando del suo ritorno in scena dichiarando che il regista Jon Watts gli avrebbe ricordato: "In questo universo nessuno muore realmente". Il filmmaker inoltre, gli ha spiegato che la storia di Otto Octavius riprenderà dal momento in cui è caduto nel fiume, riagganciandosi quindi agli eventi raccontati in Spider-Man 2. Alfred aveva qualche timore nel ritornare a interpretare il personaggio dopo 17 anni, soprattutto pensando all'impegno fisico, ma ha poi lasciato alle spalle i propri dubbi: "Mi sono ricordato che sono i tentacoli a fare tutto il lavoro! In pratica faccio dei piccoli movimenti e poi le braccia compiono tutte le distruzioni, le uccisioni e ogni azione. Devo solo avere uno sguardo malvagio, ed è stato fantastico".

Il film dovrebbe arrivare nei cinema il 17 dicembre e nel terzo capitolo delle avventure cinematografiche di Spider-Man saranno presenti anche Doctor Strange e Scarlet Witch, i personaggi interpretati da Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen.