Spellbound: trailer per il nuovo film animato Netflix prodotto da una leggenda della Pixar

Spellbound di Skydance Animation è stato un progetto a lungo avvolto nel mistero, ma ora, grazie a Netflix, il pubblico ha un'idea più precisa di cosa aspettarsi quando il musical animato arriverà in streaming nel corso dell'anno.

Interpretato da Rachel Zegler, Spellbound - prodotto dal fondatore della Pixar John Lasseter - segue Ellian, una principessa che deve intraprendere una missione per salvare il suo regno e i suoi genitori dopo che questi ultimi sono stati accidentalmente trasformati in mostri. Il primo trailer ci presenta Ellian mentre si imbarca in questa avventura che le cambierà la vita. La pellicola debutterà su Netflix il 22 novembre.

Il video mostra la principessa Ellian, interpretata da Zegler, mentre svela la situazione "mostruosa" in cui si è accidentalmente trovata, avviando la ricerca al centro del film. Quando i suoi genitori si trasformano misteriosamente in draghi, spetta alla principessa trovare un modo per farli tornare indietro prima che vengano spediti nei luoghi più remoti del regno. Il film è ricco delle splendide e luminose immagini che avevamo già potuto ammirare quando sono state diffuse le prime immagini e si presenta già come una perfetta avventura animata per tutta la famiglia.

L'unico elemento che rimane un mistero, tuttavia, è quello musicale. Spellbound è destinato a essere un musical, ma nel trailer non c'è alcun accenno alle canzoni, il che indica che forse le stanno preservando per un secondo momento. Le canzoni sono già attesissime da tutti i fan dei musical d'animazione, poiché provengono dal leggendario compositore Alan Menken (La Bella e la Bestia, Aladdin), che si occuperà anche della colonna sonora, e dal paroliere Glenn Slater (Rapunzel).

Nicole Kidman e Javier Bardem di nuovo insieme per il musical animato Spellbound

Spellbound, inoltre, vanta un cast all-star, tra cui Nicole Kidman nel ruolo della Regina Ellsmere, Javier Bardem in quello di Re Solon, insieme a John Lithgow, Jenifer Lewis, Nathan Lane e Tituss Burgess.

Come se il cast di superstar e la musica non fossero già una ragione sufficiente per immergersi nella visione, c'è anche un ricco gruppo di talenti dietro la macchina da presa. Il film è diretto da Vicky Jenson, che ha co-diretto Shrek, mentre la sceneggiatura è di Lauren Hynek ed Elizabeth Martin, autrici del remake di Mulan del 2020, e della scrittrice di Luck, Julia Miranda.