Nicole Kidman e Javier Bardem di nuovo insieme per il musical animato Spellbound

Nicole Kidman e Javier Bardem tornano a collaborare dopo Being the Ricardos, ma stavolta in veste di doppiatori. I due attori daranno voce ai personaggi di Spellbound, musical animato prodotto da Apple Original Films e Skydance Animation. Nel ricco cast vocale, come rivelato da Variety, anche John Lithgow, Nathan Lane, Jenifer Lewis, André De Shields e Jordan Fisher.

Come annunciato in precedenza, la star di West Side Story Rachel Zegler guida il cast di Spellbound nei panni della Principessa Ellian, una giovane nobile che intraprende un audace viaggio per salvare la sua famiglia e il suo regno dopo che un misterioso incantesimo li trasforma in mostri e minaccia di avvolgere la Lumbria nell'oscurità per sempre.

Nicole Kidman e Javier Bardem interpreteranno ancora una volta una coppia sposata, i genitori di Elian: Ellsmere, "la regina gentile e giusta, ma iper precisa", e Solon, "il re vanaglorioso, ma dal cuore grande".

John Lithgow darà voce al ministro Bolinar e Jenifer Lewis sarà il ministro Nazara Prone, consiglieri reali della principessa. Ellian andrà alla ricerca degli oracoli del sole e della luna (Lane e De Shields) per spezzare l'incantesimo sui suoi genitori e sul regno. Durante il suo viaggio, incontrerà un giovane nomade di nome Callan (Fisher).

La regista di Shrek, Vicky Jenson, dirige Spellbound da una sceneggiatura di Lauren Hynek, Elizabeth Martin e Linda Woolverton.

Alan Menken, autore di classici brani Disney come "In fondo al mar", "Be Our Guest" e "A Whole New World, sta componendo le canzoni e la colonna sonora del musical in collaborazione con Glenn Slater, autore dei testi, e col produttore musicale Chris Montan. John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg e David Lipman producono per conto di Skydance Animation.