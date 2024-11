Spellbound: per Gigi e Ross, Arianna Craviotto e Sissi "I genitori dovrebbero supportare senza giudicare"

Spellbound - L'incantesimo è un'interessante variazione sul tema per parlare di divorzio, tanto che alcune associazioni familiari si sono già scagliate contro il film d'animazione. Non l'unica declinazione, dato che assistiamo ad una delle prime dichiarate coppie LGBT in questo tipo di linguaggio destinato a tutte le età.

I due simpatici stregoni della pellicola

Luno e Sunny sono infatti i due oracoli che provano ad "aiutare" la protagonista, la principessa Ellian. A doppiarli sono una delle coppie di comici più famose in Italia ovvero Gigi e Ross che sono potuti così diventare una coppia di fatto in studio. Come dice Ross: "Ci divertiva il fatto che fossero leggeri, non si prendessero mai sul serio, che è un po' la nostra caratteristica quindi è come avessimo giocato in casa. Montano, smontano, sono dissacranti tra loro (ride). Aggiunge Gigi: "Noi viviamo in simbiosi da 25 anni quindi siamo effettivamente come Luno e Sunny. Quando uno diventa troppo serio, l'altro lo riporta alla realtà". Proprio come una battuta nel film "Hai chiamato tua madre a cena senza dirmelo?"_.

Chi invece ha dovuto universi sono coloro che hanno prestato la voce alla protagonista. Una Principessa in versione dialogata e cantata, rispettivamente Arianna Craviotto e Sissi che hanno dovuto trovare una voce comune. Dice la prima: "Credo sia stata un'unione di anime perché non ci siamo mai incontrate fino alla fine del doppiaggio. È stato un po' inquietante (ride) perché mi sono risentita in alcune sue note". Le fa eco Sissi: "Anche a me è capitato sentendo lei doppiare, mi chiedevo se fossi stata io (ride). C'è stato davvero un match incredibile perché poi quando ci siamo incontrate tutto suonava alla perfezione".

Tanto che in alcuni punti, come racconta Craviotto, il direttore del doppiaggio Massimiliano Manfredi le ha fatto rifare le note e poi parlare, per mantenere lo stesso tono di voce, e un po' confrontarsi con l'originale (Rachel Zegler, ndr). "Non si capisce dove finisca una e dove inizi l'altra".

Essere Principessa e farcela da sola

La protagonista insieme al re e alla regina

Ellian è un'erede al trono i cui genitori sono letteralmente diventati dei mostri durante la sua adolescenza e ora deve capire come farli tornare umani, altrimenti dovrà imparare a mandare avanti il regno da sola. Gli adulti quindi non sono d'aiuto ma d'intralcio perché hanno i propri problemi da risolvere: quanto è importante per i giovani oggi avere un supporto ma riuscire anche a cavarsela con le proprie forze?

Parlano i genitori del quartetto, a partire da Ross: "Noi che siamo genitori possiamo dire che devono farcela da soli ma dobbiamo stare un passo indietro per poterli aiutare. Poi man mano li dobbiamo mollare. Però è un periodo storico un po' particolare questo, quindi se si è più presenti forse è meglio". Gli fa eco Gigi: "C'era il testo di una canzone che diceva 'Vivrai senza di me ma ovunque andrai, sarò con te'. Il problema è che oggi i ragazzini sentono di non aver bisogno di nessuno. Questa cosa ci fa soffrire tanto ma sappiamo che è una cosa naturale, poi più avanti capiranno".

La Principessa e gli Oracoli

"...E torneranno" come chiosa Craviotto, mentre Sissi aggiunge: "I genitori dovrebbero dare supporto senza giudizio, e invece troppo spesso accade il contrario, e i figli la percepiscono questa cosa. Adoro il supporto da parte di tutti, basta che sia vero e sincero, perché altrimenti finiamo per essere scatole da riempire". Concordano gli adulti: "Ci vuole il rispetto degli spazi e noi genitori tendiamo sempre a dire 'L'ho fatto prima di te quindi so meglio come comportarmi, dato che conosco le brutture del mondo".

Il film Netflix verso un GDR?

Genitori mostruosi nella pellicola fantasy

Visto che ci sono vari appassionati nerd tra gli intervistati, non potevamo che concludere la nostra chiacchierata chiedendogli di un possibile gioco di ruolo per Spellbound - L'incantesimo in stile Dungeons & Dragons. Tutti saltano sulla sedia entusiasti, ricordando che i personaggi in effetti ci sarebbero tutti: gli oracoli, la principessa, i mostri, il demogorgone. Chiude Ross: "Iniziamo col fare Spellbound 2 e poi siamo pronti per l'universo condiviso!"