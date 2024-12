Netflix lancia i caminetti natalizi a tema per i fan delle serie televisive

L'iniziativa del colosso dello streaming per il periodo delle feste e dedicata a tutti i propri abbonati.

Netflix ha deciso di passare ad un livello superiore per i famosi programmi di caminetti su piccolo schermo e ha deciso di lanciare tre programmi Yule Log con ambientazioni ispirate a diverse serie tv della piattaforma.

I programmi Yule Log sono generalmente costituiti da una semplice ripresa di fuoco scoppiettante che gli abbonati possono riprodurre sulle loro tv durante le festività natalizie per creare un'atmosfera accogliente, come se ci fosse realmente un camino.

Nuove versioni

I tre nuovi programmi lanciati sulla piattaforma sono ispirati a famose ambientazioni di serie tre serie tv: Squid Game, Bridgerton e Spellbound. L'idea di Yule Log risale al 1966, quando l'emittente di New York WPIX iniziò a trasmettere il suo programma Yule Log con musica natalizia in sottofondo.

Phoebe Dynevor in Bridgerton

Nelle nuove versioni, il caminetto di Squid Game è ambientato nell'ufficio di Front Man, quello di Bridgerton in un elegante salotto dell'epoca Regency e quello di Spellbound conduce gli spettatori nella magica natura di Lumbria.

L'originale

Il primo programma caminetto di WPIX durava da una a quattro ore e permetteva di intrattenere gli spettatori e dare spazio ai dipendenti per stare con le loro famiglie. Diciassette secondi di filmato riprodotti in loop continuo che venne trasmesso per ventitré dato il successo.

Camino per casa vostra: perché è una delle serie più viste su Netflix

L'incredibile exploit del concept Yule Log ha ispirato numerose varianti nel corso degli anni e Netflix ha deciso da tempo di realizzare il programma Fireplace for Your Home, tuttora disponibile per chi preferisce una versione più tradizionale rispetto a quelle a tema serie tv.