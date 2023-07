Speed era stato pensato in origine come sequel di Beverly Hills Cop: 'Mettiamo Axel Foley su un bus!'

L'idea di un dirigente Paramount per un sequel di Beverly Hills Cop si è trasformata in un incredibile successo per Keanu Reeves e Sandra Bullock.

Il franchise di Beverly Hills Cop ha rischiato di "scippare" Speed al grande pubblico. Secondo l'ex vicepresidente della produzione Paramount Don Granger, il progetto di Speed, in origine, era nato come sequel per la saga poliziesca con Eddie Murphy prima che Keanu Reeves e Sandra Bullock diventassero i protagonisti.

Durante l'ultimo episodio del podcast 50 MPH di Kris Tapley dedicato a Speed, Granger ha rivelato che i negoziati lo hanno portato a presentare la sceneggiatura come sceneggiatura di Beverly Hills Cop III.

"Volevo davvero provare a realizzare il film, e il mio ultimo disperato tentativo è stato presentarlo al pranzo del nostro presidente come possibile sceneggiatura per Beverly Hills Cop III', ha detto Granger. "Ho avuto circa 15 minuti di incertezza prima che fosse scartato, perché il mandato era quello di trovare un Beverly Hill Cop III. Quindi ho pensato, 'Mettiamo Axel Foley sull'autobus'".

Keanu Reeves: 20 teneri racconti dei fan che vi faranno sciogliere

Il rifiuto di Keanu Reeves a Speed 2

Bocciato da Paramount, nel 1994 Speed è diventato un blockbuster per 20th Century Fox del 1994 che ha affidato la regia a Jan de Bont. Il film ha dato vita a sequel, nel 1997, Speed 2 - Senza limiti, per cui Sandra Bullock ha ammesso di sentirsi ancora in imbarazzo dichiarando lo scorso anno: "Sono stata molto chiara al riguardo. Non aveva senso. Questo è il film che aver voluto non aver mai girato."

A differenza di Sandra Bullock, Keanu Reeves ha spiegato in più occasioni il motivo per cui ha rifiutato di recitare in Speed 2, nonostante il successo al botteghino del film originale e la vittoria all'Oscar per il miglior montaggio sonoro e il miglior missaggio sonoro. Reeves in seguito ha rivelato di essere stato messo in "esilio cinematografico" dalla 20th Century Fox per aver detto no, sostituto da Jason Patric come nuovo interesse amoroso del personaggio di Sandra Bullock.