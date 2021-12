Speed 2: Keanu Reeves spiega perché ha rifiutato il film

Keanu Reeves ha recentemente rivelato perché non ha voluto partecipare a Speed 2, sequel del famoso film del 1994 con Sandra Bullock divenuto rapidamente una hit.

Sandra Bullock in Speed

Nel 1997, infatti, è arrivato al cinema Speed 2 - Senza limiti, in cui Sandra Bullock riprese il ruolo del primo film, Amy, di nuovo coinvolta in una corsa spericolata ma stavolta su un transatlantico. Keanu Reeves, che nel primo film interpretava il poliziotto Jack, al The Graham Norton Show ha rivelato perché non ha accettato di fare il sequel:

"All'epoca non ho apprezzato la sceneggiatura. Volevo davvero lavorare con Sandra Bullock, amavo interpretare Jack Traven e amavo Speed, ma un transatlantico? Non avevo nulla contro gli artisti coinvolti, ma in quel momento avevo la sensazione che non fosse giusto".

Keanu Reeves amava il film originale Speed, diretto da Jan de Bont, ma ha avuto serie difficoltà a capire perché il secondo film fosse ambientato a bordo di una nave da crociera nei Caraibi. Effettivamente, all'epoca Speed 2 non venne accolto con grande entusiasmo né dalla critica né dal pubblico, ancora oggi detiene un giudizio del 4% su Rotten Tomatoes.

Sandra Bullock commenta le voci sul flirt con Keanu Reeves: "Forse saremmo potuti sopravvivere come coppia"

Intanto, Keanu Reeves tornerà in un altro atteso sequel, ovvero Matrix Resurrections, che arriverà in Italia al cinema il 1 gennaio 2022. Nel sequel torneranno anche Carrie-Annie Moss nei panni di Trinity e Jada Pinkett Smith nei panni del Capitano e pilota del Logos Niobe.