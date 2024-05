Speed 3, Keanu Reeves vuole il sequel con Sandra Bullock: 'Voglio farlo prima di morire'

La coppia di Speed, formata da Keanu Reeves e Sandra Bullock, sembrerebbe più che disponibile a realizzare almeno un altro film insieme prima che le loro carriere giungano al termine.

Nonostante la loro meravigliosa chimica e la profonda fiducia che nutrono l'uno nell'altra, sono apparsi insieme sullo schermo solo una volta dall'uscita di Speed. Reeves non è tornato per il tanto criticato Speed 2 - Senza limiti e i due non hanno più condiviso il set fino a La casa sul lago del tempo, uscito nel 2006. 18 anni dopo l'uscita di quel film, vorrebbero ancora trovare qualcosa da fare insieme.

Intervenuto nell'ultimo episodio del podcast 50 MPH, la Bullock e Reeves hanno entrambi insistito sulla volontà di riunirsi per almeno un altro progetto, dovesse anche trattarsi di un eventuale Speed 3.

"Non c'è una formula, è così e basta", ha detto la Bullock a proposito della loro chimica. "Prima di morire, prima di lasciare questo pianeta, penso che io e Keanu dovremmo fare qualcos'altro davanti alla macchina da presa".

"Sembra che ci sia come un richiamo delle sirene, come se ci fosse qualcosa che non è stato fatto", ha aggiunto Reeves. "Mi piacerebbe lavorare di nuovo con te prima che i nostri occhi si chiudano".

Sandra Bullock seduta accanto a Keanu Reeves in una scena del film La casa sul lago del tempo

La chimica tra Keanu Reeves e Sandra Bullock

Il duo ha poi parlato della chimica che ha sullo schermo e di ciò che li fa lavorare così bene insieme in qualsiasi tipo di progetto.

"Siamo affezionati", ha spiegato Reeves. "E i personaggi stessi esprimono quello stato. Penso che quello tra Jack e Annie sia diverso da quello che esiste tra Sandra e Keanu, ma sono convinto che abbiamo giocato a vicenda su questo e che sia stato divertente. Penso anche che ci siamo fidati l'uno dell'altro, giusto?".

La Bullock si è detta immediatamente d'accordo con il collega e amico: "Sì. Voglio dire, nei film a volte i personaggi hanno relazioni assurde e spesso non si sente che c'è qualcosa tra di loro", ha aggiunto la Bullock.

La Bullock ha letto quindi la loro dinamica in Speed come una sorta di preliminari:

"E alcuni personaggi possono odiarsi e tu dici: 'È stato elettrizzante'. In questo film non ci siamo mai guardati, tranne forse tre o quattro volte, perché eravamo costantemente in ansia per quello che accadeva. E credo che sia stato proprio questo a renderlo così elettrizzante: guardando il film, credo che tu voglia che si leghino. È stata un'impostazione molto intelligente, come dei preliminari, credo".