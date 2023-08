Speed, Joss Whedon ammette il fondamentale contributo di Keanu Reeves

Joss Whedon ha raccontato che l'apporto di Keanu Reeves in Speed è stato fondamentale per la buona riuscita del progetto.

In un podcast al quale ha partecipato in qualità ospite Joss Whedon ha parlato della lavorazione di Speed, cult action anni '90 nel quale il produttore e regista lavorò come script doctor. Nel corso degli anni a Whedon è stata attribuita addirittura la riscrittura del 90% della sceneggiatura ma il regista ha elogiato Keanu Reeves, star del film, per il suo fondamentale contributo.

"[Keanu Reeves] mi aveva detto [di aver fatto ricerche sul proprio ruolo trascorrendo del tempo] con i ragazzi della SWAT, e di quanto fossero incredibilmente educati. Mi disse che cercano tutti di smorzare la situazione, chiamato tutti signore e signora. A quel punto è scattata una lampadina, è andata così. In quel momento capivo quel personaggio. La mia lettura si basava sul fatto che non fosse un fanfarone ma un pensatore laterale. Avrebbe fatto ciò che pareva giusto e avrebbe avuto un approccio strano ma avrebbe funzionato, in generale. Quel signore e signora mi diede tanto perché la bravata tra i protagonisti era all'ordine del giorno mentre lui era all'opposto. Disse anche 'Non voglio estrarre la mia pistola'. Risposi 'Neanche io voglio che lo faccia ma in qualche modo dovrai farlo. Non ti lasceranno non estrarre la pistola'".

Sandra Bullock in Speed

Diretto da Jan de Bont, Speed è ambientato a Los Angeles. Un terrorista ed ex poliziotto, interpretato da Dennis Hopper, posiziona una bomba su un autobus di linea. L'ordigno esploderà se il mezzo scenderà sotto le 50 miglia orarie di velocità. Anche grazie all'aiuto di Annie (Sandra Bullock), l'agente speciale Jack (Keanu Reeves) cercherà di sventare la pericolosa minaccia.