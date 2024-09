Deadpool & Wolverine: svelata la data di uscita in VOD

Giunto all'ottavo weekend, Deadpool & Wolverine è al terzo posto del box-office. Ha accumulato un incasso nazionale di 621 milioni di dollari e più di 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo, cifre che lo rendono sicuramente il più grande film d'azione dell'anno. Ora la Disney ha annunciato che Deadpool & Wolverine uscirà in VOD il 10 ottobre, cioè tra poco più di 3 settimane.

Precisamente, in poche settimane dal suo debutto nelle sale, Deadpool & Wolverine è diventato il secondo film di maggior incasso del 2024 dopo Inside Out 2 della Disney, il primo capitolo del MCU a raggiungere il miliardo di dollari da Spider-Man: No Way Home e il 15° film di maggior incasso di sempre negli Stati Uniti.

Di cosa parla il film?

La sinossi di Deadpool & Wolverine recita: "I Marvel Studios presentano il loro errore più significativo fino ad oggi - Deadpool & Wolverine", si legge nella nuova sinossi. "Uno svogliato Wade Wilson si affanna nella vita civile. I suoi giorni come mercenario moralmente flessibile, Deadpool, sono alle spalle. Quando il suo mondo natale si trova di fronte a una minaccia esistenziale, Wade deve indossare di nuovo i panni di un riluttante ancora più riluttante... riluttante? Più riluttante? Deve convincere un riluttante Wolverine a... Ca**o! Le sinossi sono così fottutamente stupide".

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in un'immagine

La MPAA ha assegnato al film una classificazione ufficiale R per: "Violenza forte e sanguinosa e linguaggio in tutto il film, gore e riferimenti sessuali".

Una caratteristica molto gradita e apprezzata di Deadpool & Wolverine sono stati i numerosissimi camei, che hanno riportato sullo schermo star rinomate e amate dal pubblico come Henry Cavill, Chris Evans e Jennifer Garner.

Oltre a Ryan Reynolds e Hugh Jackmam, il cast di Deadpool & Wolverine comprende i vecchi membri Morena Baccarin (Vanessa), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead, Shioli Kutsuna (Yukio). Le new entry nel cast sono Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession).