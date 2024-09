Christina Ricci e Demi Lovato: "Ecco come nascondevamo la droga sul set da ragazzine"

Christina Ricci e Demi Lovato hanno fatto ricorso ad alcol e droghe durante la loro adolescenza e recentemente le due hanno rivelato quali fossero i modi più assurdi che hanno utilizzato per nascondere i loro alcolici sul set.

Nel nuovo documentario Child Star della Lovato, le due star hanno riflettuto su come le sostanze illecite e il consumo di alcolici da parte di minorenni le abbiano aiutate a provare un senso di autonomia. "Durante l'adolescenza sono passata subito alle droghe e all'alcol", ha ricordato la Ricci. "Non ricordo di aver sentito che c'era un altro modo per essere felice. E immagino anche che se ti sentivi come se non avessi assolutamente alcun controllo sulla tua vita, questa era una delle poche cose su cui avevi il controllo".

La Lovato ha spiegato quale fosse la sua giustificazione per il bere in gioventù. "Mi dicevo: 'Se mi fai lavorare come un'adulta, io mi divertirò come un'adulta'. Dovevo essere così consapevole di tutto ciò che facevo come ragazzina Disney. Ovviamente non potevi dire parolacce o insulti in pubblico. Non potevi farti vedere con le tazze rosse tipiche solo perché si poteva insinuare che ci fosse dell'alcol dentro".

Ricci ha raccontato di aver vissuto un'esperienza simile. "In realtà me lo ricordo anch'io: se c'era anche solo un bicchiere sul set, era tutto un problema. Così versavo gli alcolici nella mia lattina di Diet Coke". Lovato ha sviluppato una strategia quasi identica: "Io li versavo in una tazza da caffè!", ha detto la star di Camp Rock, ridendo.

La Ricci aveva anche un codice non troppo sottile con il suo team. "Dicevo alla mia assistente: 'Potrei avere una Diet Coke riscaldata, per favore?'", ha raccontato l'attrice di Yellowjackets.

In un altro punto del documentario, la Lovato ha parlato di come il marchio Disney e il suo personale senso di commerciabilità abbiano influenzato la sua visione del mondo. "Ho iniziato a notare la parola 'marchio' nelle conversazioni, ed è entrata nella mia coscienza quando avevo circa 15 anni, quando ho iniziato a lavorare a Disney Channel", ha ricordato. "Sai, tipo, che immagine devo dare di me stessa? È confuso quando inizi a trarre profitto dal tuo marchio, che confondi con te stesso".