Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds ha cancellato una sola battuta su richiesta di Disney: "Avevano ragione"

Deadpool & Wolverine è stato un capitolo senza precedenti del MCU, che fino a quel momento aveva limitato la violenza esplicita e la volgarità dei suoi film. Ryan Reynolds ha confermato che la sceneggiatura ha permesso loro di andare al massimo, tranne che per una battuta che non è piaciuta ai vertici della Disney.

Ryan Reynolds ha dichiarato che almeno una battuta da lui scritta per Deadpool & Wolverine è stata eliminata dal film. Parlando a un evento per influencer a New York, l'attore ha lasciato intendere di aver sostituito quella battuta su richiesta della Disney e che, a posteriori, è stata la scelta giusta.

"C'era solo una battuta in tutto il film che mi hanno chiesto di togliere", ha ricordato. Per placare la crescente curiosità del pubblico, ha affermato: "No. No. No! E avevano ragione!". Reynolds ha chiarito che la Marvel e la Disney sono stati "ottimi partner" durante lo sviluppo del film, al contrario di quanto si aspettasse inizialmente, ovvero che le due società fossero "come un avvocato che mette una riga rossa su ogni pagina".

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Leslie Uggams in una scena

Reynolds ha lasciato intendere che la richiesta di censurare quella battuta è arrivata da un dirigente della Disney. Senza confermare alcun nome, ha continuato: "Non appena qualcuno dice qualcosa come 'Ryan, sono Bob Iger. Mi piacerebbe molto se togliessi quella battuta. Ci renderà la vita difficile'. Appena lo dicono, c'è qualcosa nel mio cervello che dice: 'Devo tenere la battuta! Prezioso! E poi, non appena la nebbia della guerra si alza e ci ripensi, è come se dicessi: 'Certo che posso toglierlo'. Posso invece dire qualcosa su Pinocchio? E la risposta è sì!". L'attore ha ammesso che altrimenti si sarebbe ribellato a tali richieste, ma il consiglio chiave di Kevin Feige, capo della Marvel, ha probabilmente avuto la meglio su di lui in quel momento.

All'inizio del panel, Reynolds ha detto che il commento di Feige ha tormentato l'attore durante il processo di scrittura. "È difficile dire 'Rendilo grande'", ha affermato, ma quella nota ha probabilmente ispirato il successo di critica e di botteghino di Deadpool & Wolverine.

L'attore ha aggiunto di essersi reso conto del loro successo quando ha assistito in prima persona all'eccitazione palpabile del pubblico nelle sale e che l'intera impresa è stata "un momento culminante della mia vita, in termini di esperienza di realizzazione di qualcosa e non solo del risultato, degli incassi e così via, ma dell'esperienza stessa del film. Stare seduto in una sala cinematografica con un pubblico mentre sono nascosto in fondo, per assistere a quei momenti di sorpresa".