Sandra Bullock commenta le voci sul flirt con Keanu Reeves: "Forse saremmo potuti sopravvivere come coppia"

Sandra Bullock smentisce non senza un pizzico di rimpianto le voci di un passato flirt col collega Keanu Reeves per cui ha solo lodi.

Sandra Bullock ha fatto chiarezza sul flirt con il collega Keanu Reeves attribuitole in passato dai media, chiedendosi cosa sarebbe successo se i due attori fossero rimasti insieme.

Sandra Bullock a Venezia 2006 per la presentazione di Infamous - una pessima reputazione

Il ricordo delle voci sulla relazione è saltato fuori durante un'intervista per Esquire, che dedicherà la cover del prossimo numero proprio al divo di Matrix, in cui Sandra Bullock ha fatto chiarezza sui rumor circolati all'epoca di Speed:

"Non siamo usciti insieme. Ma chi lo sa? Keanu è un tipo d'uomo che è amico di tutte le donne con cui è uscito. Non credo che esista nessuno che può parlar male di lui. Forse saremmo durati come coppia, chi lo sa. Ma non siamo dovuti sopravvivere a niente. Siamo solo cresciuti insieme seguendo strade parallele e ogni tanto siamo usciti a cena e abbiamo cercato di lavorare insieme. E più il tempo passa, più sento di dovergli qualcosa. Avrei potuto dire lo stesso se mi avesse scaricato e fatto arrabbiare? probabilmente no".

Sandra Bullock e Keanu Reeves hanno lavorato insieme nel 1994 in Speed e nel 2006 in The Lake House, ma l'attore ha dichiarato che non vede l'ora di avere l'opportunità di tornare a recitare a fianco della collega se capiterà l'occasione giusta.