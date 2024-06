Speed 2, Sandra Bullock si vergogna ancora del plot idiota:"Vorrei non averlo fatto"

In una recente intervista, Sandra Bullock ha confessato di essere ancora piuttosto imbarazzata per aver recitato in Speed 2 - Senza limiti, sequel sfortunato del primo capitolo di grande successo con Keanu Reeves. La futura star di Matrix decise di non tornare nel seguito ma la collega non fu dello stesso avviso e accettò di parteciparvi insieme a Jason Patric.

Jan de Bont, regista del primo film, convinse Bullock a far parte del cast del film, un insuccesso clamoroso da ogni punto di vista, dal quale probabilmente Sandra Bullock si cancellerebbe senza problemi in un istante, come lei stessa ha fatto intendere. Il film sarà in onda stasera, lunedì 17 giugno alle ore 21.00, sul canale 20.

Un sequel assurdo

"Ho un film che nessuno ha apprezzato e del quale sono imbarazzata. Si chiama Speed 2. Sono stata molto chiara al riguardo. Non ha senso. Barca lenta e lentamente verso un'isola" ha commentato Bullock "Quello è un film che avrei voluto non aver fatto e non ci sono stati fan che l'hanno apprezzato, che io sappia".

Keanu Reeves e Sandra Bullock in Speed

Speed 2 - Senza limiti ha ricevuto recensioni negative e si è rivelato un autentico flop al box-office, incassando 164 milioni di dollari in tutto il mondo partendo da un budget di 160 milioni. Un disastro, soprattutto rapportato al primo che incassò 350 milioni di dollari in tutto il mondo. La sceneggiatura è la principale nota dolente del film, e Keanu Reeves per questo motivo aveva deciso di declinare l'offerta:"All'epoca non reagii positivamente alla sceneggiatura. Volevo davvero lavorare con Sandra Bullock, mi è piaciuto interpretare Jack Traven e ho amato Speed. Ma una nave da crociera? Non avevo nulla contro gli artisti coinvolti ma in quel momento sentivo che non era giusto".

Nel cast del sequel, oltre a Sandra Bullock nel ruolo di Annie e Jason Patric in quelli di Alex troviamo anche Willem Dafoe nei panni del villain John Geiger, oltre a Joe Morton, Temuera Morrison e Glenn Powell.