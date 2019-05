Spawn, Todd McFarlane minaccia di lasciare il reboot

Todd McFarlane lascerà la regia del reboot di Spawn se la sceneggiatura sarà modificata troppo a fondo rispetto a quella attuale.

Il famoso fumettista è la penna originale che ha disegnato l'inquietante personaggio, oltre a Venom. Nel 1997 Mark A.Z. Dippé ha girato un film su Spawn, accolto malissimo da pubblico e critica, e stavolta Todd McFarlane vuole fare le cose per bene. Inizialmente aveva preannunciato un sequel a quella pellicola, salvo poi cambiare idea e lanciare l'idea di un reboot. Nel tempo, Jamie Foxx è stato annunciato come protagonista, affiancato a Jeremy Renner nei panni di Twitch Williams.

La locandina di Spawn

McFarlane esordirà così nel ruolo da regista, visto che le riprese sono previste per questa estate. Ma grazie a un'intervista rilasciata a Comic Book, pare che la situazione sul set non sia così leggera come i fan speravano, tanto che il fumettista sta minacciando di abbandonare il progetto, visto che la sceneggiatura sta subendo molte modifiche, sulle quali McFarlane non è disposto a scendere a compromessi:

"Il budget è pronto. Ho solo bisogno che tutti gli investitori siano d'accordo sulla stessa sceneggiatura. Come potete immaginare, ognuno ha la sua versione in mente, quindi occorre accontentare un po' tutti senza cambiare la mia visione del progetto. Se dovrò cambiare troppo la sceneggiatura, abbandonerò direttamente il reboot."

Nel gennaio del 2018, il fumettista aveva parlato un po' della sceneggiatura che aveva in mente per Spawn, affermando: "Non sarà un film di supereroi, molte persone non lo metteranno in quella categoria. Sarà cupo, sarà duro, sarà vietato ai minori, sarà più un thriller sovrannaturale, come molti film da brivido. L'unico elemento 'fantastico' è Spawn, tutto il resto è assolutamente quotidiano. Sarà il mio 'Lo squalo'. Spawn non dirà neanche una parola in tutto il film. A differenza dei film dei supereroi, non abbiamo bisogno di trucco e protesi, non manderemo il nostro attore in palestra per mesi. Lo faremo semplicemente recitare."