Spawn: trovati i nuovi sceneggiatori del film

Il film Spawn, tratto dal fumetto di Todd McFarlane, ha trovato i suoi nuovi sceneggiatori: saranno Scott Silver, Malcolm Spellman e Matthew Mixom a occuparsi del progetto prodotto da Blumhouse.

L'adattamento della storia raccontata nelle pagine è in fase di sviluppo fin dal 2017.

Jamie Foxx dovrebbe essere il protagonista di Spawn nel ruolo dell'antieroe.

Todd McFarlane sembra inizialmente impegnato alla regia e come sceneggiatore, tuttavia la situazione è cambiata dopo la stesura della prima bozza dello script. L'artista ha dichiarato: "Se avete un attore di primo livello, produttori di primo livello, sceneggiatori di primo livello, allora si vuole che a girarlo siano dei registi di primi livello, dei direttori della fotografia di primo livello? La risposta è 'Ovviamente'".

Malcolm Spellman ha dichiarato: "Sono cresciuto a Berkeley, che è una città molto legata ai fumetti. Il personaggio di Spawn di Todd McFarlane è sempre stato uno dei miei preferiti, un supereroe nero che non scherza, era fantastico e affrontava problemi moderni. Io, Matt Mixon e Scott Silver ci impegniamo a onorare quello che Todd ha iniziato e cosa rappresenta Spawn, offrendo qualcosa che sia rilevante e maturo, e senza alcun paragone con gli altri film di supereroi".

Silver aveva firmato la sceneggiatura di Joker e Spellman ha creato The Falcon and the Winter Soldier. Mixom, invece, è emerso come autore di documentari come Yesterday Was Everything.

Il lungometraggio racconterà la storia di Al Simmons, un agente della CIA che viene tradito due volte, in vita e dopo la morte, quando viene convinto a diventare un guerriero demoniaco pur di poter ritornare accanto alla moglie, scoprendo però di essere intrappolato nella sua nuova versione, mentre la donna che ha amato si è lasciata il passato alle spalle e ha sposato il suo migliore amico. Spawn decide quindi di usare la sua rabbia per vendicarsi sui criminali, chiedendo anche l'aiuto di alcuni esseri umani. Tra di loro c'è il detective 'Twitch' Williams, che possiede intelligenza e intuizione, dando vita, con i poteri demoniaci di Spawn, a una combinazione perfetta per vincere la guerra intrapresa dal protagonista.