Spawn: Todd McFarlane svela che il progetto è destinato ad avere un budget elevato e star di primo livello

Spawn tornerà nei cinema e Todd McFarlane ha rivelato che il progetto potrà contare su un budget elevato, modificando il suo progetto originale.

L'artista, intervistato da ComicBook.com, ha infatti ammesso che il successo di film tratti dai fumetti e destinati a un pubblico adulto ha portato ad alcuni cambiamenti.

Todd McFarlane ha spiegato parlando di Spawn: "Il mio piano originale è cambiato un po'. Devi affrontare molto, considerando che si tratta di Hollywood. Niente di tutto questo dovrebbe sorprendere. Ma inizi a coinvolgere persone di primo livello. E lo faremo. E non solo una, ma più persone di primo livello. E poi continuerà a crescere. Si finisce per venderlo a uno studio e crescerà ancora un po'".

L'artista ha aggiunto: "Quello che non vorranno fare è realizzare un film economico, a basso budget, con tutte queste persone famose coinvolte. E non è per quello che stanno accettando. Non stanno cercando qualcosa di grande e spettacolare. Ma non stanno nemmeno cercando un film horror con un budget di 8 milioni di dollari".

Todd ha spiegato: "Quello su cui devo essere realistico è che, se qualcuno dirà di sì, prenderemo tutte queste persone e una decente somma di denaro, e c'è una chance che acquistino fin da subito più film. Non vorranno un regista esordiente". McFarlane ha sottolineato che stringere un accordo con uno studio porta alla necessità di recuperare la cifra investita e questo rende obbligatorio il coinvolgimento di un regista esperto.

La sceneggiatura del film dovrebbe essere firmata da Scott Silver, Malcolm Spellman e Matthew Mixom.

L'adattamento della storia raccontata nelle pagine è in fase di sviluppo fin dal 2017.

Jamie Foxx dovrebbe essere il protagonista di Spawn nel ruolo dell'antieroe.

Il lungometraggio racconterà la storia di Al Simmons, un agente della CIA che viene tradito due volte, in vita e dopo la morte, quando viene convinto a diventare un guerriero demoniaco pur di poter ritornare accanto alla moglie, scoprendo però di essere intrappolato nella sua nuova versione, mentre la donna che ha amato si è lasciata il passato alle spalle e ha sposato il suo migliore amico. Spawn decide quindi di usare la sua rabbia per vendicarsi sui criminali, chiedendo anche l'aiuto di alcuni esseri umani. Tra di loro c'è il detective 'Twitch' Williams, che possiede intelligenza e intuizione, dando vita, con i poteri demoniaci di Spawn, a una combinazione perfetta per vincere la guerra intrapresa dal protagonista.