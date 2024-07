King Spawn, riprese in vista per l'atteso cinecomic Blumhouse?

Sono ormai molti anni che si parla dell'atteso film di Spawn della Blumhouse, e ogni nuovo aggiornamento sul progetto tende ad essere più che altro un non-aggiornamento. Ma a pochi giorni dall'inizio del Comic-Con di San Diego, sia Jason Blum che Todd McFarlane hanno condiviso sui social media un'immagine che sembra suggerire che il film stia finalmente decollando. Per lo meno, è stata scritta una nuova sceneggiatura...

Blum e McFarlane hanno condiviso la stessa foto su X questo pomeriggio, mostrandoci il frontespizio di una sceneggiatura intitolata King Spawn, scritta da Matt Mixon, Malcolm Spellman (Falcon and the Winter Soldier) e Scott Silver (Joker). Date un'occhiata al tweet di seguito.

I dettagli del progetto

Sembra che il prossimo film della Blumhouse si sia evoluto nel corso degli anni in un adattamento della trama del fumetto King Spawn, lanciato dalla Image Comics nel 2021. In King Spawn, "Quando una delle più vili creature mai imprigionate all'Inferno viene rilasciata sulla Terra, Spawn segue gli indizi e finisce dritto in una trappola tesa solo per lui. Ma perché Kincaid vuole che Spawn salga sul trono dell'Inferno e che ne è della profezia del Re Spawn?".

La strada per uscire dall'inferno dello sviluppo del nuovo film di Spawn, che Todd McFarlane aveva inizialmente pianificato di dirigere, è stata lunga e difficile. Jamie Foxx era stato proposto per interpretare il personaggio principale, ma non abbiamo idea se questo sia ancora il piano. Restate sintonizzati.

Spawn è apparso per la prima volta in Spawn #1 nel maggio 1992. Il personaggio ha debuttato sul grande schermo con un film del 1997 della New Line interpretato da Michael Jai White, e alla fine degli anni Novanta è stato adattato a serie animata per gentile concessione della HBO, con Keith David come doppiatore di Spawn.

Nei fumetti, Spawn è un ex agente che fa un patto con un demone dopo essere stato tradito e ucciso. Il demone gli permette di tornare sulla Terra, ma al suo ritorno sono passati cinque anni, sua moglie è andata avanti e lui si aggira sulla Terra come una sfigurata progenie dell'inferno.