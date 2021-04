Space Jam: il sito del film è stato aggiornato per la prima volta dal 1996

A venticinque anni dal debutto, il sito del primo Space Jam è stato aggiornato, dopo essere rimasto invariato fino a oggi. Dal 1996 il portale dedicato al film dove Bugs Bunny e Michael Jordan si alleano per sconfiggere un gruppo di alieni era esattamente come il primo giorno, conservando nel corso degli anni un certo fascino d'altri tempi. O almeno lo ha fatto fino all'uscita del trailer del sequel, il che ha portato a un aggiornamento del sito. Ma i fan non hanno nulla da temere: cliccando sul logo in alto a destra sulla home, è possibile accedere alla versione archiviata del portale del 1996.

Space Jam, uscito un quarto di secolo fa, era basato su una popolare campagna pubblicitaria dove Michael Jordan giocava insieme a Bugs Bunny, ed è stato un discreto successo commerciale nonostante reazioni negative da critici ed esperti di animazione (Chuck Jones, storico regista dei corti dei Looney Tunes e creatore di Wile E. Coyote, riteneva che il film avesse tradito lo spirito del franchise, stravolgendo le personalità di Bugs e compagnia bella). Per anni si è cercato di fare un sequel, adattandolo ad altri generi: una versione, poi scartata, sarebbe stata una parodia dei film di spionaggio, intitolata Spy Jam, con Jackie Chan nel ruolo principale.

Ora è in arrivo Space Jam: A New Legacy, con LeBron James che rimane intrappolato in un server contenente tutte le proprietà intellettuali del gruppo WarnerMedia e deve giocare una nuova partita insieme ai Looney Tunes. Sono previste apparizioni di altri personaggi tratti da film e serie dell'azienda, come si è potuto vedere nel primo trailer, con rimandi all'universo Hanna-Barbera, Arancia meccanica e Il trono di spade. Il film uscirà nelle sale americane, e in contemporanea su HBO Max, il 16 luglio, mentre in Italia è previsto per settembre.