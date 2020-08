Space Jam, stasera su Italia 2 il film con Michael Jordan

Stasera su Italia 2 alle 21:20 arriva Space Jam, il film in cui personaggi d'animazione come Bugs Bunny interagiscono con attori in carne e ossa, come Michael Jordan, la stella dei Chicago Bull.

Bugs Bunny e i suoi amici si impegnano in una sfida a basket con i Nerdlucks, una banda di piccole e irritabili creature provenienti dallo spazio. Costoro sono stati inviati dallo spietato e bellicoso Swackhammer allo scopo di rapire i Looney Tunes. Se i Looney Tunes vinceranno potranno rimanere sulla terra. Bugs decide di rapire Michael Jordan e di farlo giocare nella propria squadra. E proprio con l'aiuto del campione, riescono a sconfiggere gli invasori in una partita di basket.

Space Jam è stato diretto da Joe Pytka e attualmente è già in lavorazione un sequel, Space Jam: A New Legacy di cui LeBron James ha svelato la maglia. Accanto a Michael Jordan troviamo attori come Wayne Knight, Billy West, Dee Bradley Baker, Theresa Randle, Danny DeVito, Manner Washington e stelle della NBA come Larry Bird, Charles Barkley e Patrick Ewing. La colonna sonora de film contiene il brano I Believe I Can Fly, scritta, prodotta ed interpretata dal cantante R. Kelly, vincitrice di tre Grammy.

Reggie Miller in The Last Dance, la docuserie Netflix dedicata al campione Michael Jordan, ha spiegato la giornata lavorativa sul set della star dei Bulls: "Non so come ha fatto. Non so come avesse l'energia per girare tutto il giorno e poi giocare altre tre ore. Voglio dire, giocavamo fino alle 9, le 10 di sera, e aveva ancora da fare i pesi, e la mattina iniziava alle 6 o le 7. Non so proprio. Era come un vampiro, sul serio".